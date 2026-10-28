Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Artema S., 25-letniego obywatela Ukrainy, który jest podejrzewany o współudział w działaniach sabotażowych na terenie Rumunii – poinformowało RMF24. Mężczyzna przebywał w mieszkaniu w warszawskim Ursusie.

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Zatrzymanie Ukraińca w Warszawie. Śledztwo dotyczy pożaru w Rumunii

Sprawa dotyczy pożaru, do którego doszło w połowie września w zakładzie należącym do państwowego koncernu obronnego Romarm w Braszowie, w środkowej Rumunii. Ogień objął halę o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych.

Z ustaleń przytoczonych przez RMF24 wynika, że Artem S. miał pełnić w grupie funkcję związaną z przygotowaniem operacji. Jego zadaniem miało być rozpoznanie obiektu przeznaczonego do podpalenia, a także zapewnienie finansowania przedsięwzięcia.

Według rumuńskich służb 25-latek współpracował z dwoma obywatelami Białorusi. Obaj zostali zatrzymani w Niemczech. Grupa miała rozważać również ataki na ośrodki szkolące ukraińskich żołnierzy, zakłady produkujące uzbrojenie oraz inne obiekty przemysłowe, zarówno państwowe, jak i prywatne.

Podejrzany ma zostać przekazany władzom w Bukareszcie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zatrzymani w Niemczech

Sprawa z Rumunii wpisuje się w szerszy kontekst postępowań dotyczących podejrzeń o sabotaż i dywersję w Europie. W minionych tygodniach zatrzymano w Niemczech dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.

Do pożaru doszło 23 września. Operatorem infrastruktury jest państwowa spółka Exatel, która uczestniczy w zapewnianiu przesyłu internetu przez Polskę na Ukrainę.

Według informacji przekazanych przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego niemieckie służby przeprowadziły zatrzymania na podstawie materiałów przygotowanych przez polską policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturę. Podejrzani mieli zostać przekazani Polsce w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił, że za tym aktem dywersji stały rosyjskie służby. Komendant główny policji Marek Boroń informował natomiast o zabezpieczeniu nagrań oraz śladów kryminalistycznych, w tym DNA i odcisków palców. Śledczy mieli również odtworzyć przebieg przygotowań do zdarzenia i ucieczkę podejrzanych.

Białorusin oskarżony o przygotowanie dywersji w Chełmie

Kolejny przypadek dotyczy 28-letniego obywatela Białorusi Vitalija S. Pod koniec lipca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w sprawie przygotowywania podpalenia wielkopowierzchniowego magazynu w Chełmie.

Według ABW mężczyzna miał rozpoznać obiekt, nagrać materiał filmowy i przekazać dokumentację osobie zlecającej działania. Wynagrodzenie miał otrzymać w kryptowalutach. Do kontaktu i przekazywania poleceń wykorzystywano komunikator Telegram.

Białorusin został zatrzymany 13 sierpnia 2025 r.. Prokuratura zarzuciła mu przygotowanie do kwalifikowanego przestępstwa szpiegostwa, a także posiadanie środków odurzających. Według ABW przygotowania do podpalenia wykryto, zanim doszło do realizacji planu.