Ashwagandha (łac. Withania somnifera), znana także jako żeń-szeń indyjski lub witania ospała, jest krzewem z rodziny psiankowatych. Jej korzeń od ponad 3000 lat jest stosowany w tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej jako naturalny adaptogen, czyli środek wspierający organizm w walce ze stresem i zmęczeniem. Obecnie ashwagandha stosowana jest nie tylko w Indiach, ale również w wielu innych regionach świata.

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Kolejne europejskie kraje zakazują preparatów z ashwagandhą

Jednak jak przypomina Rynek Zdrowia, sprzedaży suplementów zawierających ashwagandhę zakazała już w 2023 r. Dania. Powodem tej decyzji był raport Duńskiego Uniwersytetu Technicznego wskazujący, że preparaty tego rodzaju mogą potencjalnie powodować zaburzenia gospodarki hormonalnej oraz negatywnie wpływać na tarczycę i układ rozrodczy, a także zwiększać ryzyko poronień.

Wkrótce w ślad za Danią poszła Holandia, która również zabroniła sprzedaży suplementów z ashwagandhą ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. We Francji natomiast instytucje związane ze zdrowiem wydały ostrzeżenia, w których zalecają unikanie preparatów przez kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także przez osoby niepełnoletnie.

Z kolei w Szwecji i Finlandii trwają analizy wpływu środka na zdrowie, w efekcie których także w tych krajach suplementy z ashwagandhą mogą zostać zakazane.

W Polsce suplementy z ashwagandhą nadal legalne

W naszym kraju preparaty zawierające ashwagandhę pozostają legalne. Obowiązują jednak ograniczenia dotyczące jej zawartości w suplementach, wynikające z regulacji Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

W suplementach w Polsce może być stosowany jedynie korzeń ashwagandhy. Jej pozostałe części, w tym m.in. liście, są zakazane. Maksymalna ilość witanolidów, czyli głównych związków aktywnych, nie może przekraczać 10 mg w zalecanej dziennej porcji podawanej przez producenta.

Ponadto producent ma obowiązek umieszczania na etykiecie informacji o zawartości witanolidów, a także ostrzeżenia dotyczącego osób, które nie powinny spożywać suplementu. Do grona tego zaliczają się osoby stosujące leki o działaniu przeciwpadaczkowym, uspokajającym lub nasennym.

Szczególną ostrożność przy stosowaniu preparatów z ashwagandhy powinny zachować osoby z chorobami tarczycy i zaburzeniami hormonalnymi, a także kobiety w ciąży. Zalecana jest tutaj wcześniejsza konsultacja z lekarzem.