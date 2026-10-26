Jędrzak podkreśla, że prezydent Karol Nawrocki od początku swojej kadencji (a więc od 6 sierpnia 2025 roku) nadał już 88 356 Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznaje się osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie nadaje prezydent RP, ale w jego imieniu mogą wręczyć go m.in. marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz lub wójt.

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Dlaczego wnioski o Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie utknęły w Kancelarii Prezydenta?

Pod koniec września „Fakt” napisał, że ponad 140 tys. osób wciąż czeka na rozpatrzenie wniosków o Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wcześniej, w czerwcu, szef KPRM Jan Grabiec informował, że na decyzję prezydenta czeka 160 tys. osób.

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„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami na temat opóźnień w nadawaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie chciałabym szczegółowo wyjaśnić, jak rzeczywiście wygląda sytuacja. Zależy mi przede wszystkim na tym, aby osoby oczekujące na odznaczenia oraz ich bliscy otrzymali rzetelne informacje o przyczynach obecnych trudności i działaniach podejmowanych w celu ich rozwiązania” – napisała teraz w serwisie X Jędrzak.

Z jej wpisu wynika, że opóźnienia w nadawaniu wspomnianych wyżej Medali powstały w czasie, gdy prezydentem był Andrzej Duda. „Ich początki sięgają pandemii COVID-19, kiedy rotacyjny tryb pracy urzędów znacznie spowolnił rozpatrywanie wniosków. Zaległości te narastały przez kolejne lata i nie zostały usunięte przed rozpoczęciem obecnej kadencji” – przekonuje prezydencka minister. „Trudno przy tym nie zauważyć, że zaległości istniały również w poprzednich latach, nie wywołując wówczas porównywalnej skali politycznych ataków na Prezydenta RP i jego Kancelarię” – pisze w dalszej części wpisu.

Drugim problemem ma być „wyjątkowo duża liczba napływających wniosków, związana z historią demograficzną naszego kraju”. „W latach 1975–1979 małżeństwa zawierało wyjątkowo liczne pokolenie powojennego wyżu demograficznego. Według danych GUS w samym 1975 roku zawarto aż 330,8 tysięcy małżeństw, a w kolejnych latach liczby te utrzymywały się na zbliżonym poziomie” – wylicza.

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Kolejnym problemem ma być „ogromna liczba zapytań kierowanych przez polityków i przedstawicieli mediów” do Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta. „Przy ograniczonych zasobach kadrowych każda kolejna, powtarzająca się interwencja angażuje pracowników, którzy mogliby w tym czasie zajmować się rozpatrywaniem wniosków” – zauważa.

Jędrzak wskazuje też na „przestarzały System Odznaczeń Państwowych (SOP), będący jednym z dziewięciu rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych”. Jak dodaje system ten podlega MSWiA i działa wolno, nie ma wielu niezbędnych funkcjonalności, każda operacja zajmuje w nim 10-15 sekund, nie umożliwia seryjnej edycji wniosków, a jego wyszukiwarka nie działa tak, jak powinna. Ponadto system ma ulegać czystym awariom, które „trwają niekiedy wiele godzin”. „23 października skierowałam do MSWiA kolejne oficjalne pismo, w którym szczegółowo przedstawiłam istniejące problemy i zwróciłam się o podjęcie niezbędnych działań. Zaproponowałam również zorganizowanie spotkania roboczego przedstawicieli Ministerstwa i Kancelarii Prezydenta RP w celu wspólnego wypracowania konkretnych rozwiązań” – informuje Jędrzak.

Na koniec prezydencka minister pisze, że „Biuro Odznaczeń i Nominacji nie zajmuje się wyłącznie Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, ponieważ „odpowiada za obsługę całego procesu nadawania orderów i odznaczeń państwowych”.

„Mimo ogromnego obciążenia Biura podjęliśmy nadzwyczajne działania, których celem jest trwałe wyeliminowanie opóźnień narastających od czasu pandemii. Nie zamierzamy godzić się z sytuacją, w której niedoskonałości systemu informatycznego i problemy organizacyjne utrudniają sprawne wykonywanie konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP” – podsumowuje.