Ile kosztowałoby to budżet państwa? Z danych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w Polsce małżeństw z 50-letnim stażem jest 97,3 tys. Przyznanie im po 5 tys. zł kosztowałoby 487 mln zł. Gdyby dołożyć do tego pary z 55-, 60- i 65-letnim stażem, koszty wzrosłyby do 926 mln zł.

Zdaniem senatorów, koszty dla budżetu państwa nie są jednak duże. – To świadczenie nawet powinno być wyższe – mówił podczas posiedzenia komisji Michał Seweryński z PiS. Czy są więc szanse na przeprowadzenie inicjatywy przez Sejm i podpis prezydenta? Na razie wiele wskazuje na to, że największym jej orędownikiem są senatorowie. Dużo mniejszym rząd.

Starsze osoby samotne są w gorszej sytuacji od tych w związkach?

Do Senatu trafiła opinia wiceszefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandry Gajewskiej z KO, z której wynika, że pomysł jest „dyskusyjny”. „Powyższe może rodzić wątpliwości co do uwzględnienia zasady równości przy promowaniu takiego rozwiązania, w odniesieniu do pozostających przy życiu osób samotnych, które trwały w długoletnich związkach małżeńskich i co do zasady po śmierci współmałżonka pozostają w dużo trudniejszej sytuacji osobistej/materialnej niż osoby żyjące w związku małżeńskim” – napisała.

W ubiegłej kadencji Sejm rozpatrywał podobną petycję, przewidującą przyznawanie małżeństwom z długim stażem świadczenia w wysokości 500 zł, tyle że comiesięcznego. Również wtedy wątpliwości miał resort rodziny. Ówczesna wiceminister Barbara Socha tłumaczyła, że wraz z postępującym wiekiem bardzo często dochodzi do tzw. singularyzacji starości, której wyrazem jest wysoki odsetek osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. „Wydaje się, że starsze osoby samotne są w trudniejszej sytuacji osobisto-finansowej niż osoby żyjące w długotrwałym związku małżeńskim” – wyjaśniała.

Prace nad petycją w Sejmie skończyły się uchwaleniem dezyderatu do ministerstwa. Senatorowie twierdzą, że w ich przypadku powinno być inaczej. – Instytucja małżeństwa w ostatnich latach nie jest dość popularna. Spada liczba małżeństw, rośnie zaś rozwodów – mówiła podczas posiedzenia Jolanta Piotrowska z KO. – Jestem za tym, by w jakiś sposób uhonorować te długoletnie małżeństwa – dodawała.