Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w mózgu kobiety mogą zachodzić podczas ciąży?

W jaki sposób ciąża wpływa na pamięć związaną z lękiem?

Jakie hormony i obszary mózgu są podejrzewane o udział w tych procesach?

Czy zaobserwowane zmiany neurologiczne mogą utrzymywać się po porodzie?

„Mom brain” to powszechnie występujące zjawisko wśród kobiet w ciąży, które objawia się rozkojarzeniem, zapominalstwem oraz problemami z koncentracją. Wynika ono z intensywnych zmian hormonalnych, które zachodzą w tym czasie u ciężarnych. To „zamglenie umysłu” może utrzymywać się jeszcze po porodzie i to nawet przez dłuższy czas. Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich lat wykazały, że wynika to prawdopodobnie z tego, że ciąża rzeczywiście zmienia mózg kobiety. Nowe badanie zespołu z Northeastern University pokazało, że dotyczy to również pamięci związanej z lękiem. Wyniki badania zostały opublikowane w „Hormones and Behavior”.

Jak wyglądało badanie dotyczące zmian w mózgu kobiety w ciąży?

Naukowcy zaobserwowali, że u części ciężarnych szczurów oraz po porodzie osłabiła się pamięć co do reakcji wyuczonych wcześniej w sytuacjach budzących strach. Badacze podejrzewają, że ważną rolę w tym procesie odgrywa allopregnanolon – steroid produkowany w większych ilościach pod koniec ciąży.

W ramach eksperymentu naukowcy nauczyli szczury reakcji pawłowowskiej na serię dźwięków, po których następował niewielki wstrząs elektryczny. Gdy część zwierząt zaszła w ciążę, badacze porównali zachowanie samic szczurów ciężarnych i tych po porodzie z grupą kontrolną, w której znajdowały się osobniki, które nigdy nie były w ciąży.