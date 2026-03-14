Ciąża może zmienić mózg kobiety bardziej, niż dotąd sądzono. Nowe badanie

Zmiany chemiczne zachodzące w mózgu kobiety podczas ciąży mogą osłabiać pamięć dotyczącą lęku – do takich wniosków doszli naukowcy z Northeastern University w USA. Wyniki badań pokazują, że wpływ, jaki wywiera ciąża na układ nerwowy, może utrzymywać się także po porodzie.

Publikacja: 14.03.2026 18:00

W okresie ciąży w mózgu kobiety zachodzą różne zmiany chemiczne

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w mózgu kobiety mogą zachodzić podczas ciąży?
  • W jaki sposób ciąża wpływa na pamięć związaną z lękiem?
  • Jakie hormony i obszary mózgu są podejrzewane o udział w tych procesach?
  • Czy zaobserwowane zmiany neurologiczne mogą utrzymywać się po porodzie?

„Mom brain” to powszechnie występujące zjawisko wśród kobiet w ciąży, które objawia się rozkojarzeniem, zapominalstwem oraz problemami z koncentracją. Wynika ono z intensywnych zmian hormonalnych, które zachodzą w tym czasie u ciężarnych. To „zamglenie umysłu” może utrzymywać się jeszcze po porodzie i to nawet przez dłuższy czas. Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich lat wykazały, że wynika to prawdopodobnie z tego, że ciąża rzeczywiście zmienia mózg kobiety. Nowe badanie zespołu z Northeastern University pokazało, że dotyczy to również pamięci związanej z lękiem. Wyniki badania zostały opublikowane w „Hormones and Behavior”.

Jak wyglądało badanie dotyczące zmian w mózgu kobiety w ciąży?

Naukowcy zaobserwowali, że u części ciężarnych szczurów oraz po porodzie osłabiła się pamięć co do reakcji wyuczonych wcześniej w sytuacjach budzących strach. Badacze podejrzewają, że ważną rolę w tym procesie odgrywa allopregnanolon – steroid produkowany w większych ilościach pod koniec ciąży.

W ramach eksperymentu naukowcy nauczyli szczury reakcji pawłowowskiej na serię dźwięków, po których następował niewielki wstrząs elektryczny. Gdy część zwierząt zaszła w ciążę, badacze porównali zachowanie samic szczurów ciężarnych i tych po porodzie z grupą kontrolną, w której znajdowały się osobniki, które nigdy nie były w ciąży.

Wyniki pokazały, że zarówno ciężarne samice szczurów, jak i samice po porodzie wydawały się zapominać wcześniej utrwaloną reakcję lękową. Inaczej zachowywała się grupa kontrolna, która nadal reagowała na bodźce ucieczką albo znieruchomieniem. Badacze odnotowali, że po usłyszeniu dźwięków kojarzonych wcześniej z zagrożeniem szczury ciężarne i poporodowe rzadziej przejawiały zachowania lękowe.

Co może być przyczyną problemów z pamięcią u kobiet w ciąży i tych, które urodziły?

W dalszej kolejności naukowcy przeprowadzili analizę mózgów szczurów. Okazało się, że w mózgach ciężarnych szczurów zmieniła się aktywność w przyśrodkowej korze przedczołowej – obszarze odpowiedzialnym za funkcje wykonawcze. Naukowcy podejrzewają, że stoi za tym allopregnanolon, który występuje obficie w tej części mózgu pod koniec ciąży. Co ciekawe na razie nie wiadomo w pełni, jaką funkcję pełni ten steroid w czasie ciąży, choć podejrzewa się, że może odgrywać istotną rolę w regulacji nastroju.

Badacze podawali innej grupie ciężarnych szczurów lek o nazwie finasteryd przez ostatnie sześć dni ciąży, czyli w czasie, gdy progesteron – hormon występujący w wysokich stężeniach podczas ciąży – przekształca się w allopregnanolon. Finasteryd uniemożliwia takie przekształcenie progesteronu. Hipoteza badaczy zakładała, że brak allopregnanolonu może sprawić, iż zwierzęta zachowają swoje wspomnienia lękowe.

Wyniki częściowo potwierdziły tę hipotezę. Obniżenie poziomu allopregnanolonu sprawiło, że szczury pamiętały reakcje lękowe, ale dotyczyło to tylko grupy, która reagowała na strach znieruchomieniem. Dodatkowo u zwierząt z niższym poziomem allopregnanolonu zaobserwowano opóźnione porody i mniejsze mioty.

Rebecca Shansky, jedna z autorek badania, przyznała, że nie można jeszcze stwierdzić z całkowitą pewnością, czy zmiany w pamięci lękowej są trwałe. Stwierdziła jednak, że utrzymywały się one dłużej, niż można byłoby oczekiwać, gdyby były jedynie skutkiem zmęczenia po porodzie lub opieki nad młodymi. Zdaniem badaczy sugeruje to, że już samo doświadczenie ciąży może wywoływać długotrwałe skutki neurologiczne.

