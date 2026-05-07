Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z APC Microbiome Ireland, ośrodka badawczego działającego przy University College Cork w Irlandii. Sugeruje ono, że kawa, także bezkofeinowa, może wpływać na nastrój, funkcje poznawcze i skład mikrobioty jelitowej.

Reklama Reklama

Zdaniem autorów napój wchodzi w interakcje z bakteriami jelitowymi, a przez to może mieć wpływ na zdrowie psychiczne. Naukowcy zwracają przy tym uwagę na oś jelitowo–mózgową, czyli dwukierunkową relację między układem pokarmowym a mózgiem.

Czytaj więcej Handel Ukraińska sieciówka wycofała się z Polski. Zbyt trudny rynek Ukraińska sieć odzieżowa Vovk zakończyła działalność w Polsce po niespełna trzech latach od wejścia na rynek. Marka, która w Ukrainie zyskała bardz...

Jak sprawdzano wpływ kawy na organizm?

Badacze sprawdzili, jak picie kawy i jej czasowe odstawienie wiążą się ze zmianami w organizmie. Omówieniem wyników zajął się portal „Medical News Today”. W badaniu porównano 31 osób niepijących kawy z 31 osobami, które regularnie spożywały od trzech do pięciu filiżanek dziennie. Oceniano m.in. funkcje poznawcze, poziom stresu, nastrój, sen, aktywność fizyczną, odporność, dietę i skład mikrobiomu jelitowego uczestników.

Następnie osoby pijące kawę odstawiły ją na 14 dni, unikając przy tym innych źródeł kofeiny. Po tym czasie wróciły do kawy, ale część piła kawę z kofeiną, a część bezkofeinową. Przez 21 dni uczestnicy spożywali cztery saszetki kawy instant dziennie.

Czytaj więcej Handel System kaucyjny podzielił Polaków. Oto co najbardziej ich frustruje Polacy coraz częściej korzystają z systemu kaucyjnego, ale okazuje się, że nie do końca odpowiadają im nowe zasady. Badanie Ariadny dla Wirtualnej...

Po tym, jak uczestnicy badania wrócili do picia kawy, badacze zauważyli poprawę nastroju zarówno u osób pijących kawę z kofeiną, jak i bezkofeinową. Kwestionariusze wskazały niższy poziom stresu, depresji i impulsywności. Kawa z kofeiną była dodatkowo powiązana ze zmniejszeniem lęku, lepszą czujnością, uwagą i poprawą ciśnienia krwi. Kawa bezkofeinowa wiązała się natomiast z poprawą uczenia się, pamięci, aktywności fizycznej i snu.

Mikrobiom jelitowy może być ważnym elementem działania kawy

Badanie wykazało też zmiany w poziomach metabolitów, czyli małych cząsteczek powstających w procesach metabolicznych. Po ponownym wprowadzeniu kawy wiele z nich wracało do wcześniejszego poziomu. Naukowcy wskazali dziewięć metabolitów silnie powiązanych z piciem kawy, w tym kofeinę, teofilinę i wybrane kwasy fenolowe.

U osób pijących kawę stwierdzono także wyższy poziom niektórych bakterii jelitowych kojarzonych z korzystnym wpływem na zdrowie w porównaniu do osób, które jej nie piły. Autorzy badania sugerują, że kawa może zmieniać aktywność mikroorganizmów i sposób, w jaki wykorzystują one metabolity. Choć wyniki są obiecujące, potrzebne są dalsze badania z większą liczbą uczestników.