W ramach trwającego 10 lat badania naukowcy śledzili wyniki leczenia pacjentów z uszkodzeniem łąkotki, u których przeprowadzono częściową meniscektomię. To jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów ortopedycznych polegający na częściowym usunięciu uszkodzonej części łąkotki. Ta ostatnia to rodzaj gumowatej podkładki z chrząstki w kształcie litery C. Znajduje się w stawie kolanowym i pełni funkcję amortyzatora między kością udową a piszczelową. W każdym kolanie znajdują się dwie łąkotki.

Objawy związane z uszkodzeniem łąkotki to przede wszystkim ból kolana, sztywność, trudności ze zginaniem kolana lub uczucie „trzaskania” przy poruszaniu kolanem.

Fińscy naukowcy zbadali skuteczność operacji łąkotki

W badaniu wzięło udział 146 pacjentów w wieku od 35 do 65 lat z pięciu fińskich szpitali. U około jednej trzeciej uczestników zdiagnozowano uszkodzenie łąkotki po ostrym urazie sportowym lub skręceniu kolana, a u dwóch trzecich objawy stopniowo narastały. Pacjentów losowo przydzielono do grupy poddanej operacji łąkotki lub „operacji pozorowanej”, podczas której wykonano nacięcia, ale nie przeprowadzono operacji.

Następnie uczestników badania obserwowano przez 10 lat. Po tym czasie u pacjentów, którzy przeszli operację łąkotki, stwierdzono gorszą sprawność kolana, większe nasilenie choroby zwyrodnieniowej stawów oraz większe prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzenia kolejnej operacji kolana.

Wyniki badania opublikowano 29 kwietnia w czasopiśmie naukowym „New England Journal of Medicine”.

Fińscy badacze: Operacja kolana w przypadku uszkodzenia łąkotki nie przynosi pacjentom korzyści

– Nasze ustalenia sugerują, że może to być przykład tego, co nazywamy odwróceniem medycznym, kiedy to powszechnie stosowana terapia okazuje się nieskuteczna, a nawet szkodliwa – stwierdził kierujący badaniem prof. Teppo Järvinen, chirurg ortopeda i naukowiec z Uniwersytetu Helsińskiego, cytowany przez „The Guardian”.

Naukowiec zauważył również, że wiele niezależnych organizacji spoza branży ortopedycznej, opracowujących wytyczne kliniczne, zaleciło zaprzestanie operacji łąkotki.

– W dalszym ciągu jednak na przykład Amerykańska Akademia Chirurgów Ortopedycznych (AAOS) oraz Brytyjskie Stowarzyszenie Chirurgii Kolana (BASK) nadal popierają tę operację – dodał Järvinen.

Z kolei Mark Bowditch, konsultant chirurgii kolana i były prezes Brytyjskiego Towarzystwa Ortopedycznego zauważył, że w ostatnich latach zmieniły się standardy medyczne, odzwierciedlając rosnące obawy dotyczące ograniczonych korzyści płynących z operacji. Zmiany objęły wydłużenie zalecanego okresu oczekiwania na ustąpienie objawów – samoistne lub w wyniku fizjoterapii – z trzech do sześciu miesięcy.

– Wyznajemy zasadę „zastanów się, zanim zaczniesz działać”. Operacja nie powinna być pierwszym krokiem – zaapelował Bowditch. Jednocześnie, odwołując się do swojego doświadczenia klinicznego, przyznał, że istnieją pacjenci, którzy nadal mogą odnieść korzyści z zabiegu. To – jak wyjaśnił – osoby, u których występuje „przeskakiwanie” lub „blokowanie się” kolana.