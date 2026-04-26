Wyniki badania, które przeprowadzili naukowcy z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, opublikowano 20 kwietnia w czasopiśmie naukowym „Neuropsychopharmacology”.

Reklama Reklama

Naukowcy zbadali wpływ zażywania marihuany na rozwój mózgu u nastolatków

Naukowcy przeanalizowali dane zebrane od uczestników ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development) – największego długoterminowego badania rozwoju mózgu młodzieży w Stanach Zjednoczonych. W badaniu tym naukowcy obserwowali 11 036 dzieci w wieku od 9-10 lat do 16-17 lat. Śledzili zarówno ich zdolności poznawcze, jak i zażywanie substancji psychoaktywnych.

Aby uzyskać pełniejszy obraz skutków zażywania marihuany przez uczestników badania, naukowcy połączyli dane z ankiet z wynikami badań biologicznych – takimi jak próbki włosów, moczu i śliny – które pozwalają wykryć kontakt z narkotykiem w okresie od kilku dni do kilku miesięcy wstecz.

Zażywanie marihuany przez nastolatków wiąże się z wolniejszym rozwojem poznawczym

Okazało się, że nastolatkowie, którzy zażywali marihuanę, wykazywali z czasem – w porównaniu z tymi, którzy po nią nie sięgali – spowolnienie rozwoju w zakresie wielu umiejętności, w tym pamięci, uwagi, języka i szybkości przetwarzania informacji. W niektórych przypadkach radzili sobie równie dobrze – a nawet nieco lepiej – niż pozostali, ale tylko wówczas, gdy byli młodsi. Jednak wraz z wiekiem i sięganiem po marihuanę ich postępy ulegały spowolnieniu, podczas gdy ich rówieśnicy nadal się rozwijali.

– Dojrzewanie to krytyczny okres dla rozwoju mózgu, a obserwujemy, że nastolatkowie, którzy zaczynają zażywać marihuanę, nie robią postępów w takim samym tempie jak ich rówieśnicy. Te różnice mogą wydawać się na pierwszy rzut oka niewielkie, ale mogą się kumulować i wpływać na uczenie się, pamięć i codzienne funkcjonowanie – powiedziała Natasha Wade, współautorka badania cytowana w komunikacie Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.

Naukowcy planują dalsze badania nad wpływem zażywania marihuany na rozwój mózgu

W badaniu naukowcy przyjrzeli się bliżej również poszczególnym składnikom marihuany. Okazało się, że nastolatkowie, u których stwierdzono obecność tetrahydrokannabinolu (THC) – głównego składnika odurzającego w konopiach – wykazywali się z czasem gorszą pamięcią niż osoby niezażywające marihuany. Tego samego wzorca nie zaobserwowano natomiast u nastolatków, u których stwierdzono obecność kanabidiolu (CBD), przy czym – co podkreślają naukowcy – grupa ta była niewielka.

– Wyniki te wskazują, że THC jest prawdopodobną przyczyną obserwowanych zmian. Podkreślają one również, jak skomplikowane mogą być produkty z konopi, zwłaszcza że niektóre produkty oznaczone jako CBD mogą nadal zawierać THC – powiedziała Natasha Wade.

Naukowcy planują kontynuować obserwację uczestników badania aż do ich wczesnej dorosłości. Dzięki temu mają nadzieję lepiej zrozumieć długoterminowe skutki zażywania marihuany, w tym wpływ czasu rozpoczęcia i częstotliwości sięgania po nią na rozwój mózgu.