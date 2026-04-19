Badanie zwraca uwagę na sposób, w jaki dzieci z ADHD oceniają swoje zaangażowanie podczas zadań wymagających koncentracji, kontroli impulsów i elastycznego myślenia. Naukowcy chcieli sprawdzić nie tylko to, jak dzieci wypadają w testach poznawczych, ale też jak same odbierają własną pracę w trakcie takich zadań. Wyniki analizy zostały opublikowane w „Journal of Attention Disorders”. Ich omówienie znalazło się na portalu PsyPost.

Dzieci z ADHD deklarowały mniejszy wysiłek podczas wykonywania zadań

W badaniu wzięło udział 80 dzieci w wieku od 8 do 12 lat. W grupie znalazło się 38 dzieci z formalną diagnozą zaburzenia uwagi oraz 42 dzieci neurotypowych, bez zaburzeń. Uczestnicy wykonywali cztery różne zadania – krótki test inteligencji, zadanie sprawdzające elastyczność umysłową, test kontroli interferencji oraz zadanie nieustrukturyzowane, podczas którego dzieci musiały samodzielnie organizować swoją pracę, wykonując proste ćwiczenia z matematyki, czytając i przepisując treść. Po każdym zadaniu dzieci oceniały, jak trudne było dane ćwiczenie i jak bardzo się starały. Do oceny używano pięciopunktowej skali wspieranej prostymi obrazkami.

Wyniki pokazały, że dzieci z ADHD deklarowały mniejszy wysiłek podczas wykonywania zadań niż dzieci neurotypowe. Dotyczyło to wszystkich czterech rodzajów aktywności, także standardowego testu inteligencji i zadania, w którym dzieci otrzymały mniej jasnych wskazówek. Jednocześnie obie grupy nie różniły się w ocenie poziomu trudności. Dzieci z ADHD nie uznawały zadań za bardziej wymagające niż ich rówieśnicy. Badacze wskazują, że może mieć to związek z tzw. pozytywnym złudzeniem poznawczym, czyli tendencją osób z ADHD do niedostrzegania własnych trudności i oceniania swojej pracy korzystniej, niż wynikałoby to z obiektywnych wyników.

Same wyniki testów nie pokazują całego obrazu

Badacze zauważyli, że ocena wysiłku i ocena trudności zadania były w dużej mierze od siebie niezależne. Dziecko mogło uznać zadanie za niezbyt trudne, a jednocześnie stwierdzić, że bardzo się starało. Mogło też być odwrotnie.

Zdaniem autorów badania jest to ważna informacja. Subiektywne oceny dzieci z ADHD mogą dostarczać informacji, których nie widać w samych wynikach testów ani w relacjach dorosłych. Naukowcy podkreślają, że nie oznacza to, że dzieci z ADHD są mniej zmotywowane albo po prostu się nie starają. Jest prawdopodobne, że utrzymanie wysiłku umysłowego może być dla nich szczególnie obciążające lub nieprzyjemne.

Autorzy mają nadzieję, że pojawią się kolejne badania poświęcone temu, jak dzieci z ADHD opisują własne doświadczenia podczas nauki i testów. Ich perspektywa może pomóc lepiej zrozumieć, jak funkcjonują w szkole i jak podchodzą do zadań poznawczych.