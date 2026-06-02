Według informacji przekazanych przez rzecznika WHO Christiana Lindmeiera, bilans zakażeń obejmuje 41 ofiar śmiertelnych oraz sześciu pacjentów, którzy wyzdrowieli.

15 potwierdzonych przypadków zakażenia ebolą w Ugandzie

W sąsiedniej Ugandzie odnotowano 15 potwierdzonych przypadków zakażenia ebolą oraz jedną ofiarę śmiertelną – podało Ministerstwo Zdrowia Ugandy.

Według poniedziałkowych danych agencji ds. zdrowia Unii Afrykańskiej (Africa CDC) w DRK i Ugandzie łącznie potwierdzono 332 przypadki zakażenia wirusem oraz 49 zgonów. W piątek WHO informowała o 906 prawdopodobnych przypadkach infekcji.

W DRK obecnie rozprzestrzenia się rzadki typ wirusa ebola o nazwie bundibugyo. Po pierwszym zgonie władze przez wiele tygodni nie były świadome, że mają do czynienia z tym szczepem, ponieważ wykonywane testy dotyczyły innej, częściej występującej odmiany wirusa ebola i dawały wyniki negatywne.

Kiedy szczepionka przeciwko szczepowi bundibugyo?

Zdaniem WHO szczepionka przeciwko szczepowi bundibugyo może być niedostępna jeszcze przez co najmniej sześć do dziewięciu miesięcy.

Jak podała agencja AP, ebola zabiła w Afryce ponad 15 tys. osób w ciągu ostatnich 50 lat. Najtragiczniejszy wybuch epidemii w DRK w latach 2018-2020 pochłonął prawie 2300 ofiar śmiertelnych. (PAP)