Sąd w Southampton wydał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla 23-letniego Vickruma Digwy. Mężczyzna został uznany za winnego brutalnego zabójstwa 18-letniego Henry'ego Nowaka. Jak informuje brytyjski dziennik „The Guardian”, skazany spędzi w więzieniu co najmniej 20 lat, zanim uzyska formalną możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło, gdy 18-letni student wracał z nocnego spotkania ze swoją drużyną piłkarską.

Zabójstwo w Southampton. Sprawca z „obsesją na punkcie broni”. Rażące błędy policji

Podczas procesu prokuratura jednoznacznie wykazała, że Digwa przejawiał niebezpieczną fascynację militariami. Oskarżyciel scharakteryzował sprawcę jako osobę z „obsesją na punkcie broni”. Z ustaleń śledczych wynika, że 23-latek trenował posługiwanie się niebezpiecznymi narzędziami, a także wyszukiwał je w sieci. Napastnik zadał ofierze pięć ciosów dużym sikhijskim sztyletem, a sam przebieg zdarzenia nagrywał telefonem komórkowym.

Sprawa nabrała rozgłosu przez kontrowersyjne okoliczności zatrzymania. Bezpośrednio po przyjeździe służb ratunkowych na miejsce zbrodni, Digwa celowo wprowadził funkcjonariuszy w błąd. Oświadczył, że padł ofiarą napaści na tle rasistowskim, a student miał zerwać mu z głowy turban. Policjanci uwierzyli w tę wersję i skuli kajdankami ciężko rannego Nowaka, zanim w ogóle zwrócili uwagę na stan jego zdrowia. Student „umierał w upokorzeniu”, nie otrzymując natychmiastowej opieki medycznej.

Elon Musk oburzony zachowaniem policji w Southampton

Działania brytyjskich służb wywołały międzynarodową krytykę. Głos w dyskusji zabrał m.in. Elon Musk. „W związku ze śmiercią na George'a Floyda doszło do masowych protestów międzynarodowych, a policjanci zaangażowani w tę sprawę zostali surowo ukarani długimi wyrokami więzienia. Tymczasem policjanci odpowiedzialni za tę sprawę nie stracili nawet pracy! Niewiarygodnie niesprawiedliwe podwójne standardy!” – czytamy we wpisie właściciela platformy X.

Obecnie postępowanie wyjaśniające w sprawie policyjnych zaniedbań prowadzi niezależny organ nadzorczy – Independent Office for Police Conduct. Przedstawiciele lokalnej policji oficjalnie przeprosili za zaistniałą sytuację. - Henry nie umarł z godnością. (...) Sposób, w jaki go potraktowano, był nieludzki i poniżający – podkreślił w oświadczeniu przytoczonym przez „The Guardian” ojciec ofiary, Mark Nowak.

Rodzina zmarłego zaapelowała również do brytyjskiego rządu o uznanie przestępczości z użyciem noży za kryzys o charakterze ogólnokrajowym.

Kirpan a brytyjskie prawo. Głos Federacji Sikhów

Tragedia wywołała poważne napięcia społeczne i dyskusję o prawie wyznaniowym w Wielkiej Brytanii. Napastnik argumentował, że posiadał ostrze z przyczyn religijnych. Sędzia uzasadniając wyrok, wskazał jednak, że Digwa nosił już pod ubraniem tradycyjny, mały kirpan, spełniający wymogi wiary, a zabranie ze sobą drugiego, znacznie większego noża miało charakter ofensywny. Sędzia zaznaczył, że przywilej noszenia symboli religijnych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a czyn oskarżonego sprowadził wstyd na całą społeczność sikhijską.

Głos zabrała także organizacja The Sikh Federation. Jej przedstawiciele stanowczo odcięli się od działań sprawcy, przypominając w oświadczeniu, że brytyjskie prawo pozwala na posiadanie kirpanu m.in. ze względów religijnych czy ceremonialnych, lecz dotyczy to wyłącznie osób w pełni praktykujących, a sam przedmiot nigdy nie może służyć agresji.