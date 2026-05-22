Sąd Koronny w Southampton rozpatrywał sprawę gwałtów na dwóch nieletnich, do jakich doszło w miejscach publicznych w mieście Fordingbridge (hrabstwo Hampshire, południowa Anglia) 26 listopada 2024 r. i 17 stycznia 2025 r.

Według śledczych, gwałtów dopuścili się dwaj czternastolatkowie, a trzynastolatek ich namawiał (dziś mają odpowiednio po 15 i 14 lat). Zgodnie z brytyjskimi przepisami, ich nazwiska nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Relacjonując proces, brytyjskie media podały, iż sąd usłyszał, że u jednego z oskarżonych zdiagnozowano ADHD oraz „stany lękowe”, drugi miał mieć iloraz inteligencji (IQ) na poziomie „dolnego 1 proc. swoich rówieśników” oraz ADHD, zaś u trzeciego stwierdzono „łagodne zaburzenia poznawcze”.

Pierwszy z piętnastolatków został skazany za zgwałcenie dwóch nieletnich oraz w związku z dwoma zarzutami dotyczącymi nieprzyzwoitych materiałów wizualnych, orzeczono wobec niego tzw. Youth Rehabilitation Order (YRO, środek resocjalizacyjny wobec nieletniego) na okres trzech lat, w tym 180 dni „intensywnego nadzoru i obserwacji” (ISS), co oznacza m.in., że nastolatek będzie pod nadzorem kuratora.

Drugi piętnastolatek otrzymał taką samą karę za trzy zarzuty zgwałcenia każdej z dwóch ofiar oraz cztery zarzuty utrwalania nieprzyzwoitych materiałów w związku z filmowaniem gwałtów. Trzeci skazany został objęty „środkiem resocjalizacyjnym” na okres 18 miesięcy w związku z dwoma zarzutami dotyczącymi gwałtu ze stycznia (nakłanianie) oraz zarzutem dotyczącym nieprzyzwoitych materiałów wizualnych.

– Muszę pamiętać, że nie jesteście małymi dorosłymi. Muszę ocenić, jak prawdopodobne jest, że dopuścicie się w przyszłości poważnych czynów, i muszę upewnić się, że tego nie uczynicie – mówił do oskarżonych sędzia Nicholas Rowland, cytowany przez Sky News. – Żaden z was nie musi dziś iść do więzienia – dodał, podkreślając wcześniej wiek sprawców.

– Powinienem unikać niepotrzebnego kryminalizowania tych dzieci, rozumieć skutki ich zachowania i wspierać ich reintegrację ze społeczeństwem – oświadczył sędzia, uzasadniając wyrok. Dodał też, że „presja rówieśnicza odegrała istotną rolę w tym, co się wydarzyło”.

Skazani na okres trzech miesięcy zostali objęci godziną policyjną oraz otrzymali zakaz zbliżania się do swych ofiar, obowiązujący 10 lat.

Nadzorująca policję w Hampshire komisarz ds. policji i przestępczości (PCC) Donna Jones oceniła, że wyroki nie dają ofiarom żadnej ulgi. „Wyroki wyraźnie wskazują na nastawienie na resocjalizację, a nie kryminalizację. Są zdecydowanie zbyt łagodne” – stwierdziła w stanowisku przytaczanym przez BBC.

Trauma ofiar gwałtów

W sądzie obecna była jedna z ofiar, która miała 15 lat, gdy została zgwałcona przez oskarżonych. Powiedziała ona, że nikt nie powinien musieć mierzyć się z traumą, jaką jest gwałt oraz odczytała wiersz, jaki napisała. „Chcę już tylko umrzeć. Nie boję się już tego” – głosi fragment tekstu.

Druga ofiara miała 14 lat, gdy została zgwałcona. W jej imieniu w sądzie odczytano oświadczenie, w którym zaznaczono, że w związku z przebytą traumą nastolatka czuje lęk i przytłoczenie, co negatywnie wpływa też na jej edukację, a także ma koszmary i cierpi na problemy ze snem. „Czuję wstyd, lęk i dyskomfort w swoim własnym ciele” – odczytano słowa dziewczyny.

Prokuratura: Na nagraniach widać, że gwałciciele się śmiali

Prokuratura podała, że do pierwszego gwałtu doszło w przejściu podziemnym w Fordingbridge, gdy jedna z ofiar spotkała się z jednym z oskarżonych, którego poznała za pośrednictwem komunikatora Snapchat. Dziewczyna myślała, że idzie na randkę, ale nagle pojawili się dwaj inni nastolatkowie (drugi oskarżony oraz osoba, której nie postawiono zarzutów). Dwaj oskarżeni trzykrotnie zgwałcili 15-latkę, a zdarzenie nagrali, zaś nagranie rozpowszechnili w mediach społecznościowych (widzieli je znajomi ofiary).

Druga ofiara została zgwałcona na polu w pobliżu Fordingbridge Recreation Ground, a gwałt także był nagrywany.

Jak relacjonowała prokuratura, z wykonanych za pomocą telefonów nagrań wynika, że gwałciciele śmiali się oraz wzajemnie zachęcali się do gwałtu.