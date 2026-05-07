Miejscowe media podały, że na miejsce zdarzenia, położone w północnej części miasta, przybyły znaczne siły policyjne. Według najnowszych doniesień, nie ma już zagrożenia dla mieszkańców.

Cytowana przez dziennik „Kurier” Jasmin Reiter, rzeczniczka policji kraju związkowego Górna Austria, przekazała, że funkcjonariusze zabezpieczyli broń, która była narzędziem zbrodni. – Broń została zabezpieczona, nie ma już żadnego niebezpieczeństwa – oświadczyła, dodając, że akcja policji jest w toku.

Strzelanina przed restauracją w Linzu. Media: Zginęły matka i córka

Dodatkowe informacje na temat tragedii przekazał austriacki tabloid „Kronen Zeitung” – według tego źródła, starszy mężczyzna zastrzelił dwie kobiety, a następnie popełnił samobójstwo. Tabloid napisał, że ofiary to żona i córka sprawcy. Według tej relacji, do zbrodni doszło ok. godz. 13.30.

W rozmowie z „Kurierem” policyjna rzeczniczka, powołując się na świadków, przyznała, iż policja zakłada, że sprawca znajduje się wśród ofiar śmiertelnych, jednak to, że doszło do podwójnego zabójstwa i samobójstwa nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Komendę Policji Górnej Austrii.

Policja nie ujawniła tożsamości ofiar strzelaniny ani nie podała żadnych szczegółów dotyczących motywu działania sprawcy. Według „Kronen Zeitung”, sprawca miał ok. 90 lat, a jego ofiary ok. 90 i ok. 60. Tabloid podał, że przyczyną tragedii mógł być spór o spadek.

– Padło bardzo wiele strzałów. Właścicielka zbladła i natychmiast wszystko zamknęła – powiedziała gazecie pani Adelheid S., 84-latka, która przebywała w lokalu gastronomicznym, gdy doszło do zbrodni.