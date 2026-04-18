Do incydentu doszło w rejonie hołosijiwskim Kijowa.

Mężczyzna po ostrzelaniu przechodniów wdarł się do supermarketu i otworzył ogień do przebywających tam osób. Przebywa tam nadal. Najprawdopodobniej wziął zakładników. Według wstępnych danych użył broni automatycznej. W tym samym czasie w mieszkaniu, w którym mieszkał napastnik, wybuchł pożar.

Pięcioro rannych trafiło do szpitala w stolicy, w tym jedno dziecko, a także ochroniarz w supermarkecie, do którego wdarł się strzelec.

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że napastnik to mężczyzna około 60. Ukraińskie media nieoficjalnie podają, że sprawcą jest 58-letni Dmytro Wasylczenkow. Urodził się w Moskwie i posiada obywatelstwo ukraińskie. Wcześniej mieszkał w Bachmucie w obwodzie donieckim, a później w dzielnicy hołosijiwskiej w Kijowie.

Według ostatnich informacji mężczyzna zginął w trakcie operacji uwalniania zakładników. Wcześniej oddał strzały do funkcjonariuszy.

Więcej informacji wkrótce.