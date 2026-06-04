Ogłaszając tę inicjatywę, Tusk przypomniał, że 4 czerwca 1989 r. „skończył się w Polsce komunizm”, a w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego. W związku z tym zaproponował budowę pomnika byłego premiera przed siedzibą rządu. Z tej okazji zaprosił wszystkich byłych premierów, by dołączyli do Honorowego Komitetu Budowy Pomnika. – Jarosław (Kaczyński) chyba nie odmówi, jak myślicie? – powiedział premier w nagraniu opublikowanym na platformie X.

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Poprzedni Wielki Marsz Patriotów odbył się 25 maja 2025 r. przed II turą wyborów prezydenckich. W marszu wspierającym kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego wzięli udział, obok samego kandydata, premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. PiS zorganizowało wówczas „Wielki marsz za Polską” wspierając swojego wówczas kandydata Karola Nawrockiego.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. będąca wówczas w opozycji Platforma Obywatelska zorganizowała antyrządowy Marsz 4 czerwca. W październiku 2023 r. odbyła się kolejna manifestacja – Marsz Miliona Serc.

Pierwsze częściowo wolne wybory – 4 czerwca 1989 r.

4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w Polsce, zakończone zwycięstwem „Solidarności”. W konsekwencji doprowadziły do upadku komunizmu i zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Wybory te były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą a przedstawicielami solidarnościowej opozycji i Kościoła katolickiego podczas obrad Okrągłego Stołu.

Czytaj więcej Społeczeństwo Rocznica 4 czerwca. Czy Polacy mają co świętować Obalenie komunizmu i rocznica 4 czerwca 1989 r. to wydarzenia, z których Polacy mogą być dumni, ale które nie znajdują się w czołówce najważniejszy...

Tadeusz Mazowiecki był ostatnim premierem PRL i pierwszym premierem III Rzeczypospolitej, wybranym w wyborach 4 czerwca 1989 r. Był posłem na Sejm PRL III, IV i V kadencji i posłem na Sejm RP I, II i III kadencji (w latach 1991-2001). Od 2010 r. pełnił funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Był też Kawalerem Orderu Orła Białego.