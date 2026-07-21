W okresie od 11 do 17 lipca 2026 roku w Iranie wykonano wyrok kary śmierci na 20 więźniach
Według irańskich organizacji monitorujących przestrzeganie praw człowieka, w okresie od 11 do 17 lipca 2026 roku w kraju odnotowano kolejną falę represji. Wyrok kary śmierci wykonano na co najmniej 20 skazanych.
Wśród straconych znaleźli się uczestnicy protestów z 2022 i 2026 roku, dwaj więźniowie należący do kurdyjskiej mniejszości religijnej, osoby skazane za przestępstwa narkotykowe oraz kobieta osadzona w więzieniu w Szirazie. Część skazanych została uznana za winnych podpaleń budynków państwowych lub działalności określanej przez irańskie władze jako „zbrojna rebelia”.
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Po przeniesieniu sześciu więźniów skazanych na śmierć do cel izolacyjnych około 1,5 tys. osadzonych w więzieniu Ghezel Hesar rozpoczęło protest w formie siedzącego strajku i suchej głodówki. Demonstranci domagali się wstrzymania wykonywania wyroków śmierci.
Według organizacji praw człowieka władze więzienia odpowiedziały odcięciem możliwości komunikacji oraz zainstalowaniem urządzeń zagłuszających. Doniesienia mówią również o napiętej sytuacji i starciach między strażnikami a osadzonymi w kobiecym oddziale więzienia Evin.
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W tym samym tygodniu irańskie sądy wydały kolejne wyroki wobec uczestników protestów i działaczy społecznych. Na wieloletnie kary więzienia skazano osoby zatrzymane podczas demonstracji oraz przedstawiciela związku zawodowego nauczycieli.
Służby bezpieczeństwa kontynuowały także zatrzymania w różnych częściach kraju. Wśród aresztowanych znaleźli się przedstawiciele arabskiej mniejszości etnicznej, w tym troje nieletnich, a także filmowczyni, poetka, emerytowany nauczyciel i działacz ekologiczny.
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Z opublikowanych danych dotyczących prowincji Kermanszah wynika, że od końca grudnia 2025 do końca czerwca 2026 roku zatrzymano tam 167 osób, w tym co najmniej ośmioro nieletnich. Ponad 80 proc. wszystkich zatrzymań miało miejsce w styczniu 2026 roku.
Represje objęły również środowisko akademickie. Komisje dyscyplinarne na kilku irańskich uczelniach ukarały ponad 300 studentów. Część z nich została wydalona z uczelni, inni zostali zawieszeni w prawach studenta lub pozbawieni miejsc w akademikach i dostępu do części usług akademickich.
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