Wymiar sprawiedliwości oskarżył go o „skuteczną współpracę z wrogiem poprzez uszkadzanie pojazdów policyjnych, podżeganie ludzi do wojny i zabijanie się nawzajem w celu zakłócenia bezpieczeństwa narodowego oraz zachęcanie innych do udziału w zamieszkach i zamieszkach”.

Azadvar, który został zatrzymany w styczniu i osadzony w więzieniu Dastgerd w środkowym Iranie, wcześniej wygrał prowincjonalne mistrzostwa karate w Isfahanie.

Wyrok śmierci po protestach w Isfahanie

Zgodnie z informacjami irańskich mediów, Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok śmierci w jego sprawie jakiś czas temu. Wczoraj rodzina chłopaka została wezwana do więzienia na spotkanie z Azadvarem.

Członek rodziny w wywiadzie dla dziennikarza HRANA, agencji informacyjnej irańskich obrońców praw człowieka, określił to spotkanie jako „ostatnią wizytę”. Dodał, że biorąc pod uwagę, że Azadvar przebywał w izolacji, jego rodzina była głęboko zaniepokojona jego stanem zdrowia.

Sasan Azadvar Junaqani został aresztowany 1 stycznia 2026 roku w Isfahanie podczas ogólnokrajowych protestów. W marcu 2026 roku został osądzony przez Izbę Rewolucyjną Sądu Isfahanu i skazany na karę śmierci za „podżeganie sił zbrojnych do dezercji i odmowy wykonywania obowiązków podczas zamieszek z zamiarem przeciwstawienia się reżimowi i obalenia rządu oraz za niszczenie mienia publicznego i zakłócanie porządku publicznego”.

Został również skazany na 15 miesięcy więzienia za „propagandę antysystemową”, 7 lat więzienia za „podżeganie lub prowokowanie ludzi do udziału w wojnie i zabijania się nawzajem z zamiarem zakłócenia bezpieczeństwa narodowego”, w tym podżeganie do zamieszek w przestrzeni publicznej i w internecie, oraz 25 miesięcy więzienia za znieważenie Najwyższego Przywódcy.

Iran zaostrza represje po wybuchu konfliktu z USA

Protesty i strajki sklepikarzy i handlarzy na bazarach rozpoczęły się w Teheranie w niedzielę 28 grudnia 2025 r. i w ciągu dwóch dni rozprzestrzeniły się poza targowiska i centra handlowe. Z udziałem studentów, obywateli i różnych grup społecznych, protesty te stały się jednym z największych przejawów sprzeciwu wobec władzy w Iranie w ostatnich latach. W wyniku represji ze strony sił bezpieczeństwa i organów ścigania tysiące osób zginęło lub zostało rannych, a dziesiątki tysięcy zostało aresztowanych lub wezwanych przez służby bezpieczeństwa.

Po wybuchu konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem 28 lutego 2026 r., zintensyfikowano wydawanie i wykonywanie wyroków śmierci wobec więźniów oskarżonych o przestępstwa polityczne i związane z bezpieczeństwem, co było spowodowane przyspieszeniem procesu sądowego.