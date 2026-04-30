Ministerstwo Obrony ogłosiło w czwartek, że Stany Zjednoczone wysłały 6500 ton amunicji i sprzętu wojskowego do Izraela w ciągu zaledwie 24 godzin, wykorzystując w tym celu dwa duże statki morskie i kilka samolotów transportowych.

Dwa statki towarowe zacumowały w portach Aszdod i Hajfa, przewożąc tysiące sztuk amunicji lotniczej i naziemnej, ciężarówek wojskowych, lekkich pojazdów taktycznych (JLTV) i innego sprzętu wojskowego, poinformowało ministerstwo.

Jednocześnie w oświadczeniu podano, że sprzęt został załadowany na setki ciężarówek z Departamentu Logistyki i Aktywów ministerstwa oraz Dyrekcji ds. Technologii i Logistyki Sił Obronnych Izraela, a następnie przetransportowany do baz Sił Obronnych Izraela w całym kraju.

Izrael zapowiada „intensyfikację dostaw”

Według ministerstwa most powietrzno-morski pozostaje „centralnym narzędziem budowania gotowości w obliczu ciągłego rozwoju sytuacji związanej z wojną z Iranem. Ostatnia dostawa jest częścią znacznie większego, trwałego korytarza wojskowego. Według danych Ministerstwa Obrony Izraela, od początku konfliktu w 2026 roku Izrael otrzymał ze Stanów Zjednoczonych ponad 115 600 ton sprzętu wojskowego, dostarczonego podczas 403 przelotów transportowych i dziesięcioma dużymi dostawami transportem morskim.

Minister obrony Israel Katz oświadczył, że celem ministerstwa jest „zapewnienie, iż Siły Obronne Izraela otrzymają wszystkie niezbędne środki, aby mogły w każdej chwili i w każdym miejscu powrócić do działań z pełną siłą przeciwko wrogom kraju”.

Amir Baram, dyrektor generalny izraelskiego Ministerstwa Obrony, powiedział, że operacja zaopatrzenia „będzie kontynuowana i intensyfikowana w nadchodzących tygodniach”.

Zapowiadana na 4 tygodnie wojna wchodzi w trzeci miesiąc

28 lutego 2026 roku Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wspólne bombardowanie Iranu w ramach operacji Ryczący Lew i Epicka Furia Prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że działania potrwają 4-5 tygodni. W ich trakcie zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei, a Iran odpowiedział uderzeniami rakietowymi i dronowymi na Izrael oraz bazy USA w regionie, a także zamknął cieśninę Ormuz – jeden z kluczowych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Administracja Trumpa podawała różne uzasadnienia dla rozpoczęcia działań zbrojnych: od konieczności zniszczenia irańskiego potencjału rakietowego i nuklearnego, po dążenie do zmiany reżimu w Teheranie.

8 kwietnia 2026 roku ogłoszono dwutygodniowe zawieszenie broni, do którego doszło dzięki mediacji Pakistanu, a prawdopodobnie też dyplomatycznej interwencji Chin. Delegacje obu stron spotkały się 11 kwietnia w Islamabadzie — w składzie amerykańskim znaleźli się wiceprezydent J.D. Vance, wysłannik Steve Witkoff i Jared Kushner. Negocjacje zakończyły się jednak bez porozumienia. Główne punkty sporne to irański program nuklearny i status cieśniny Ormuz – USA zażądały zamrożenia wzbogacania uranu na 20 lat, Iran zaproponował 5; strony nie doszły też do zgody w kwestii irańskich zapasów wzbogaconego uranu.