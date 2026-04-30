Dostawa broni z USA, 30 kwietnia
Ministerstwo Obrony ogłosiło w czwartek, że Stany Zjednoczone wysłały 6500 ton amunicji i sprzętu wojskowego do Izraela w ciągu zaledwie 24 godzin, wykorzystując w tym celu dwa duże statki morskie i kilka samolotów transportowych.
Dwa statki towarowe zacumowały w portach Aszdod i Hajfa, przewożąc tysiące sztuk amunicji lotniczej i naziemnej, ciężarówek wojskowych, lekkich pojazdów taktycznych (JLTV) i innego sprzętu wojskowego, poinformowało ministerstwo.
Jednocześnie w oświadczeniu podano, że sprzęt został załadowany na setki ciężarówek z Departamentu Logistyki i Aktywów ministerstwa oraz Dyrekcji ds. Technologii i Logistyki Sił Obronnych Izraela, a następnie przetransportowany do baz Sił Obronnych Izraela w całym kraju.
Według ministerstwa most powietrzno-morski pozostaje „centralnym narzędziem budowania gotowości w obliczu ciągłego rozwoju sytuacji związanej z wojną z Iranem. Ostatnia dostawa jest częścią znacznie większego, trwałego korytarza wojskowego. Według danych Ministerstwa Obrony Izraela, od początku konfliktu w 2026 roku Izrael otrzymał ze Stanów Zjednoczonych ponad 115 600 ton sprzętu wojskowego, dostarczonego podczas 403 przelotów transportowych i dziesięcioma dużymi dostawami transportem morskim.
Czytaj więcej
Donald Trump powiedział, że jego kraj utrzyma blokadę irańskich portów do czasu, aż Teheran nie zgodzi się na porozumienie ws. programu nuklearnego...
Minister obrony Israel Katz oświadczył, że celem ministerstwa jest „zapewnienie, iż Siły Obronne Izraela otrzymają wszystkie niezbędne środki, aby mogły w każdej chwili i w każdym miejscu powrócić do działań z pełną siłą przeciwko wrogom kraju”.
Amir Baram, dyrektor generalny izraelskiego Ministerstwa Obrony, powiedział, że operacja zaopatrzenia „będzie kontynuowana i intensyfikowana w nadchodzących tygodniach”.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone „nie ustąpią”, dopóki „wróg” w Iranie nie zostanie całkowicie pokonany. Wypowiedź ta padła...
28 lutego 2026 roku Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wspólne bombardowanie Iranu w ramach operacji Ryczący Lew i Epicka Furia Prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że działania potrwają 4-5 tygodni. W ich trakcie zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei, a Iran odpowiedział uderzeniami rakietowymi i dronowymi na Izrael oraz bazy USA w regionie, a także zamknął cieśninę Ormuz – jeden z kluczowych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Administracja Trumpa podawała różne uzasadnienia dla rozpoczęcia działań zbrojnych: od konieczności zniszczenia irańskiego potencjału rakietowego i nuklearnego, po dążenie do zmiany reżimu w Teheranie.
8 kwietnia 2026 roku ogłoszono dwutygodniowe zawieszenie broni, do którego doszło dzięki mediacji Pakistanu, a prawdopodobnie też dyplomatycznej interwencji Chin. Delegacje obu stron spotkały się 11 kwietnia w Islamabadzie — w składzie amerykańskim znaleźli się wiceprezydent J.D. Vance, wysłannik Steve Witkoff i Jared Kushner. Negocjacje zakończyły się jednak bez porozumienia. Główne punkty sporne to irański program nuklearny i status cieśniny Ormuz – USA zażądały zamrożenia wzbogacania uranu na 20 lat, Iran zaproponował 5; strony nie doszły też do zgody w kwestii irańskich zapasów wzbogaconego uranu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas