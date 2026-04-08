Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi zapowiedział gotowość do rozmów, pod warunkiem wstrzymania ataków. Dwutygodniowa przerwa ma umożliwić dopracowanie szczegółów porozumienia.

Konflikt trwa już szósty tydzień i pochłonął ponad 5 tys. ofiar w kilkunastu krajach. W samym Iranie zginęło ponad 1600 cywilów. Mimo ogłoszonego rozejmu, po obu stronach utrzymuje się duża nieufność. Źródła cytowane przez agencję Reutera wskazują, że administracja USA traktuje zawieszenie broni jako „test zaufania”, obawiając się, że Iran może jedynie zyskiwać czas.

10 punktów Iranu – warunki trwałego pokoju

Według irańskich mediów państwowych plan Teheranu obejmuje następujące 10 punktów:

Całkowite zakończenie działań wojennych w Iraku, Libanie i Jemenie Bezterminowe i trwałe zakończenie wojny przeciwko Iranowi Kompleksowe wygaszenie wszystkich konfliktów w regionie Ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz Ustalenie zasad gwarantujących bezpieczeństwo i swobodę żeglugi Pełne wypłaty odszkodowań za zniszczenia w Iranie Całkowite zniesienie sankcji wobec Iranu Odblokowanie irańskich aktywów zamrożonych w USA Zobowiązanie Iranu do nieposiadania broni nuklearnej Natychmiastowe zawieszenie broni po akceptacji powyższych warunków

Część doniesień wskazuje jednak na alternatywną wersję jednego z punktów: zamiast odszkodowań Iran miałby pobierać opłatę w wysokości 2 mln dolarów od statku przepływającego przez cieśninę, dzieląc wpływy z Omanem.

USA też mają propozycję dla Iranu

Podstawą rozmów ma być także 15-punktowy plan przedstawiony wcześniej przez Stany Zjednoczone za pośrednictwem Pakistanu. Zakłada on m.in.: miesięczne zawieszenie broni i otwarcie Cieśniny Ormuz, całkowite wygaszenie irańskiego programu nuklearnego (likwidacja instalacji w Natanz, Isfahanie i Fordo), zakaz wzbogacania uranu i przekazanie zapasów MAEA, zakończenie wsparcia dla organizacji takich jak Hezbollah czy Hamas oraz ograniczenie programu rakietowego Iranu.

W zamian Waszyngton miałby poprzeć zniesienie sankcji i wesprzeć cywilny program energetyki jądrowej Iranu.

Dwutygodniowy rozejm na Bliskim Wschodzie. USA i Iran ogłaszają sukces

Zarówno Teheran, jak i Waszyngton przedstawiają rozwój wydarzeń jako własne zwycięstwo. Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego twierdzi, że USA zaakceptowały warunki Iranu, co oznacza „historyczną porażkę przeciwników”. Z kolei Biały Dom podkreśla, że cele militarne USA zostały „osiągnięte z nawiązką”.

Decydujące negocjacje mają się odbyć w Islamabadzie, gdzie planowane są bezpośrednie rozmowy delegacji obu państw. Ich wynik przesądzi, czy obecne zawieszenie broni przerodzi się w trwały pokój.

Irańskie media państwowe studzą jednak oczekiwania: sam rozejm nie oznacza końca wojny, a trwałe porozumienie będzie możliwe tylko na warunkach Teheranu.