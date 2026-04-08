O otwarciu Cieśniny Ormuz poinformował sam Trump – pisząc o przedłużeniu ultimatum wobec Iranu podkreślił, że zgodził się na taki krok m.in. dlatego, iż Teheran zgodzi się na „całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie” Cieśniny Ormuz.

Iran odblokuje Cieśninę Ormuz, ale szef MSZ pisze o „technicznych ograniczeniach”

Iran zablokował Cieśninę Ormuz w odwecie za izraelsko-irański atak rozpoczęty 28 lutego. Blokada Cieśniny, przez którą w normalnych warunkach przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej globalnie drogą morską, doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach (o ok. 50 proc.). Cena ropy błyskawicznie przekroczyła 100 dolarów za baryłkę, a momentami zbliżała się do 120 dolarów. Przełożyło się to na wzrost ceny benzyny na stacjach – w USA po raz pierwszy od 2022 roku za galon (ok. 3,79 litra) benzyny trzeba było płacić ponad 4 dolary.

Teraz szef MSZ Iranu Abbas Aragczi w opublikowanym oświadczeniu, wydanym w imieniu Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu napisał, że „jeśli ataki przeciwko Iranowi ustaną”, wówczas irańska armia wstrzyma „działania obronne” (miały one głównie charakter powietrznych uderzeń odwetowych na Izrael, bazy USA w regionie i cele w państwach regionu uważanych za sojuszników Stanów Zjednoczonych).

Ponadto „przez okres dwóch tygodni możliwa będzie bezpieczna żegluga przez Cieśninę Ormuz”, która odbywać się będzie przy „koordynacji z irańskimi Siłami Zbrojnymi” i „przy uwzględnieniu technicznych ograniczeń”.

Oświadczenie Aragcziego wskazuje, że sytuacja nie wróci do przedwojennego status quo. Przed 28 lutego Cieśnina Ormuz uważana była za międzynarodowy szlak wodny, na którym obowiązywała zasada swobodnego przepływu statków (przed 28 lutego dziennie Cieśninę pokonywał ponad 100 statków). Teraz – jak wynika z oświadczenia szefa MSZ Iranu – Teheran zachowa jakąś formę kontroli nad ruchem w Cieśninie, ponadto nie będzie on nieograniczony (choć nie wiadomo o jakiego rodzaju „technicznych ograniczeniach” pisze Aragczi).

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Nieoficjalnie: Iran i Oman mogą pobierać opłaty za tranzyt przez Cieśninę Ormuz

Ponadto – jak wynika z nieoficjalnych doniesień, opierających się na wypowiedzi źródła z regionu – Iran i Oman, państwa, w obrębie wód terytorialnych których znajduje się Cieśnina Ormuz, mają prawo pobierać opłaty za tranzyt przez Cieśninę. Iran miałby wykorzystać pozyskane w ten sposób środki do odbudowy kraju. Nie jest jasne na co ewentualne opłaty za tranzyt statków miałby przeznaczyć Oman.

Przed wojną tranzyt przez Cieśninę Ormuz był bezpłatny. Po wybuchu wojny Iran, po zablokowaniu Cieśniny, zaczął pobierać opłaty w wysokości 2 mln dolarów od operatorów statków, którym pozwolono na przepłynięcie tym szlakiem.

Cieśnina Ormuz ma zostać odblokowana, cena ropy spada poniżej 100 dolarów za baryłkę

Doniesienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem oraz o otwarciu Cieśniny Ormuz wywołały już spadek cen ropy na giełdach. Cena za baryłkę spadła poniżej 100 dolarów. Cena ropy Brent spadła o 13,6 proc. (o 14,84 dol.) i osiągnęła poziom 94,43 dolary, a cena ropy WTI – o 14,3 proc. (o 16,13 dol) i osiągnęła poziom 96,82 dol. (stan na 2.30).