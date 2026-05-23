Flotylla Global Sumud jest inicjatywą międzynarodowych aktywistów i organizacji propalestyńskich, którzy próbują dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy oraz zwrócić uwagę świata na sytuację cywilów w enklawie objętej izraelską blokadą. Powstała w 2025 roku, jako reakcja na działania Izraela, który w odwecie za atak Hamasu w październiku 2023 roku dopuszczał się ludobójstwa w Strefie Gazy i na kilka miesięcy odciął enklawę od jakiejkolwiek pomocy humanitarnej.

Ostatnio próby dostarczenia pomocy do Gazy aktywiści podjęli pod koniec kwietnia, zostali wówczas zaatakowani przez siły Izraela.

Izrael uznał działania flotylli za próbę naruszenia morskiej blokady Gazy. Izraelska marynarka przechwyciła statki na wodach międzynarodowych, a około 430 aktywistów zostało zatrzymanych i przewiezionych do Izraela. Następnie uczestników akcji deportowano. Część zatrzymanych twierdziła później, że była zastraszana i fizycznie maltretowana podczas pobytu w areszcie. Izraelska służba więzienna zaprzeczyła tym oskarżeniom.

Nagrania Ben-Gvira wywołały międzynarodowe oburzenie. Sankcje wobec ministra

Globalną krytykę wywołały opublikowane przez Ben-Gvira nagrania pokazujące zatrzymanych aktywistów. Na jednym z filmów minister wymachuje dużą izraelską flagą nad siedzącymi na ziemi ludźmi ze związanymi rękami. Na innym krzyczy do klęczącego aktywisty „Am Yisrael Chai” („Naród Izraela żyje”).

Kolejne nagranie pokazywało zatrzymanych z głowami przy ziemi, otoczonych przez uzbrojonych strażników, podczas gdy w tle odtwarzano izraelski hymn.

Ben-Gvir od lat należy do najbardziej kontrowersyjnych polityków izraelskiej sceny politycznej. Jego wypowiedzi i działania wielokrotnie były krytykowane przez społeczność międzynarodową jako skrajnie nacjonalistyczne i podżegające do przemocy. Postępowanie wobec aktywistów spowodowało, że sankcje lub ograniczenia wobec izraelskiego ministra ogłosiły m.in.:

Wielka Brytania – Londyn nałożył sankcje na Ben-Gvira za podżeganie do przemocy wobec Palestyńczyków;

Kanada – Ottawa dołączyła do wspólnych sankcji wraz z Wielką Brytanią;

Norwegia – Oslo objęło ministra restrykcjami dyplomatycznymi;

Nowa Zelandia oraz Australia – oba państwa również wprowadziły wobec niego sankcje i ograniczenia wjazdowe.

Państwa te ogłosiły wspólne sankcje 10 czerwca 2025 roku. Obejmowały one zakazy wjazdu oraz zamrożenie aktywów Ben-Gvira i ministra finansów Bezalela Smotricza za „podżeganie do przemocy wobec Palestyńczyków” i wspieranie ekstremistycznej przemocy osadników na Zachodnim Brzegu.

Polska i Francja zakazują Ben-Gvirowi wjazdu na swoje terytorium

Wśród państw, które zdecydowały się na restrykcje wobec Ben-Gvira, znalazła się także Polska. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wystąpił o zakaz wjazdu izraelskiego polityka na terytorium RP po zatrzymaniu aktywistów flotylli Global Sumud, wśród których byli również Polacy. Warszawa uznała zachowanie ministra za „całkowicie niedopuszczalne”, a polskie MSWiA rozpoczęło formalną procedurę wpisania Ben-Gvira na listę cudzoziemców niepożądanych.

W sobotę 23 maja do sankcji dołączyła Francja. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot ocenił działania izraelskiego polityka jako „niewybaczalne”. „Nie możemy tolerować sytuacji, w której francuscy obywatele są zastraszani, upokarzani lub brutalnie traktowani – tym bardziej przez urzędnika państwowego” – podkreślił Barrot.

Jednocześnie Francja zaznaczyła, że nie popiera samej inicjatywy flotylli. Jean-Noël Barrot ocenił, że tego typu akcje „nie przynoszą użytecznych efektów” i dodatkowo obciążają służby dyplomatyczne oraz konsularne.

Krytyka pod adresem skrajnie prawicowego ministra płynęła nie tylko z Europy. Zachowanie Ben-Gvira potępił również premier Izraela Benjamin Netanjahu, który stwierdził, że działania ministra „nie są zgodne z wartościami i normami Izraela”.

Negatywnie zareagowały także Stany Zjednoczone – najbliższy sojusznik Izraela.