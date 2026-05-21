„Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele” – oświadczył w czwartek wicepremier Radosław Sikorski, szef MSZ.

„Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu wyrazów naszego oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami” – dodał.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, iż to, że MSZ odradzało polskim obywatelom „wyjazd do Izraela i Palestyny”, nie oznacza, że resort akceptuje „naruszanie ich praw i ich godności”. „Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem” – podkreślił.

„Nasi konsulowie, działając wspólnie ze służbami konsularnymi państw, których przedstawiciele również byli na pokładach przechwyconych przez siły izraelskie łodzi, są na miejscu. Oczekujemy jak najszybszego wydania zgody na spotkania z zatrzymanymi” – przekazał minister.

W sprawie chodzi o traktowanie zmierzających z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków aktywistów, którzy zostali przez izraelskie siły zbrojne porwani na wodach międzynarodowych, a następnie przewiezieni do Izraela. W środę dwoje ministrów z rządu Beniamina Netanjahu opublikowało w mediach społecznościowych nagrania, na których widać, jak izraelskie siły bezpieczeństwa traktują zatrzymanych, wśród których byli obywatele Polski.

Izraelczycy kazali zatrzymanym klęczeć z głowami u ziemi (na filmie widać, jak jedna z protestujących kobiet jest siłą powalana na ziemię), skrepowali im ręce za plecami za pomocą kajdanek typu zip-tie. Na jednym z nagrań widać, jak zatrzymanych wyśmiewa i prowokuje Itamar Ben-Gwir, minister bezpieczeństwa narodowego Izraela. Rozbawiony polityk machał do klęczących aktywistów flagą Izraela i krzyczał po hebrajsku „Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy”.

Zachowanie Ben-Gwira potępili m.in. przedstawiciele Francji i Włoch. Krytycznie pod jego adresem wypowiedziała się także część izraelskich polityków, w tym premier Beniamin Netanjahu, który utrzymywał, że „sposób, w jaki minister Ben-Gwir potraktował aktywistów flotylli, nie jest zgodny z wartościami i normami Izraela”. Ben-Gwir odpierał zarzuty w mediach społecznościowych, broniąc swojego zachowania i traktowania zatrzymanych.

Nagranie z aktywistami opublikowała także Miri Regew, minister transportu i bezpieczeństwa drogowego Izraela. W materiale nazwała ona zatrzymanych „wspierającymi terroryzm” i mówiła, że aktywistom non stop puszczany jest hymn Izraela. „Miejsce wspierających terroryzm jest w więzieniu” – mówiła, chwaląc członków izraelskiej marynarki, którzy, jak się wyraziła, dokonali „przejęcia na morzu”. Na opublikowanym przez Miri Regew materiale widać, jak aktywiści Flotylli Sumud mają skrępowane ręce i są zmuszani do klęczenia z twarzami przy ziemi.

Czym jest Globalna Flotylla Sumud

Flotylla Sumud to międzynarodowa inicjatywa, której łodzie z ładunkiem lekarstw i żywności próbują dotrzeć do objętej blokadą Izraela Strefy Gazy. Organizacja żąda m.in. wsparcia Palestyńczyków. „Nie zgadzamy się na haniebną bezkarność Izraela! Żądamy sankcji i embargo – bo nie godzimy się na współfinansowanie ludobójstwa” – podkreśla.

„Domagajmy się od państwa i Unii Europejskiej rozwiązań i wsparcia na poziomie instytucjonalnym. Żądamy aresztowania zbrodniarzy wojennych – polskie państwo ma do tego narzędzia i musi je wykorzystać. Żądamy zagwarantowania korytarza humanitarnego, ochrony wszystkich uczestników porwanej Flotylli Sumud i zintensyfikowania działań dyplomatycznych na rzecz zakończenia ludobójstwa, okupacji i blokady” – wskazuje.

Aktywiści wypłynęli 12 kwietnia z tureckiego portu Marmaris. W konwoju płynęło 50 jednostek, na pokładzie których było ponad 420 osób, w tym siostra prezydenta Irlandii, lekarka Margaret Connolly.