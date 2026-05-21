18 maja miała miejsce rocznica ważna z punktu widzenia środowisk sympatyzujących z Rosją. Tego dnia minęło równo dziesięć lat od aresztowania Mateusza Piskorskiego, byłego posła Samoobrony. Został zatrzymany w 2016 r. przez ABW w drodze do Moskwy, gdzie jechał świętować swoje urodziny, po czym przedstawiono mu zarzuty szpiegostwa na rzecz rosyjskiego oraz chińskiego wywiadu cywilnego. Proces w tej sprawie trwa już osiem lat, a – jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” – w najbliższych miesiącach Piskorski może w końcu usłyszeć wyrok.

Gdy spytaliśmy o to Sąd Okręgowy w Warszawie, nie otrzymaliśmy jasnej deklaracji. Rzeczniczka sądu ds. karnych, sędzia Anna Ptaszek, przyznała jednak, że na drugą połowę września zaplanowano „ostatnią czynność dowodową przewidzianą w tej sprawie”.

„W sprawie tej zostały rozpoznane wnioski dowodowe obrony. Sąd częściowo je uwzględnił, a częściowo oddalił. Została wyznaczona rozprawa 19 czerwca 2026 r., na którą sąd wezwał świadków zawnioskowanych przez obronę, z wyjątkiem jednego, który aktualnie przebywa za granicą. Sąd uzgodnił z tym świadkiem, że prawdopodobny termin rozprawy z jego udziałem przypadnie na drugą połowę września 2026 r. (przesłuchanie tej osoby musi odbyć się w sali K, przeznaczonej do prowadzenia rozpraw w sprawach objętych klauzulą)” – poinformowała nas sędzia Ptaszek.

Oznacza to, że do końca zmierza wyjątkowo kontrowersyjny proces, który często określany był mianem politycznego. I może mieć wpływ na bieżącą politykę.

Zanim Piskorskiego oskarżono o szpiegostwo, był ważną postacią u boku Andrzeja Leppera

Zanim Piskorski usłyszał zarzuty, był już znaną postacią na polskiej scenie politycznej. Jest doktorem nauk humanistycznych, byłym wykładowcą akademickim. Swoją działalność polityczną rozpoczął jeszcze w latach 90., m.in. współtworząc szczeciński oddział Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”, propagującego nacjonalizm słowiański.

W tamtym okresie działacze antyfaszystowscy zarzucali Piskorskiemu flirtowanie z brunatnymi, neofaszystowskimi ruchami, jednak nie przeszkodziło mu to w późniejszym wejściu do polityki głównego nurtu. Jego kariera polityczna rozwinęła się po wstąpieniu w 2002 r. do Samoobrony, której był rzecznikiem prasowym i posłem w latach 2005-2007. Po wypadnięciu Samoobrony z Sejmu próbował wrócić na Wiejską, kandydując z list Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80, a później stanął na czele tworzącej się, ostatecznie niezarejestrowanej, partii Zmiana, otwarcie sympatyzującej z Rosją. – Przeciwstawiamy się tym, którzy twierdzą, że Rosja uderza w imperialistyczne tony i że powinniśmy wejść na drogę konfrontacji z Rosją – mówił w „Financial Times” tuż po założeniu ugrupowania.

Jego podobnych wypowiedzi, ostro prorosyjskich, ale i antyamerykańskich, było dużo więcej. W rodzinnym Szczecinie założył stowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, regularnie obserwował wybory w krajach byłego ZSRR, a – jak ujawniliśmy w 2016 r. w „Rzeczpospolitej” – służby specjalne interesowały się nim jeszcze za rządów PO-PSL. Ostatecznie do aresztowania doszło dopiero za czasów PiS, a Piskorski trafił do aresztu.

Aresztowanie Piskorskiego budziło spore kontrowersje. Krytykowała je nawet ONZ

Na czym miała polegać rzekoma współpraca z rosyjskim i chińskim wywiadem? Proces jest utajniony, a z wypowiedzi byłego posła wynika, że ostatecznie jest on oskarżony nie tyle o przekazywanie informacji rosyjskim służbom, ile o wpływanie na polską opinię publiczną. – W akcie oskarżenia jest mowa o moich wypowiedziach, wyjazdach na terytorium obcego państwa, znalazło się w nim np. zdjęcie z mojego prywatnego profilu na Facebooku z Aleksandrem Zacharczenką, nieżyjącym już liderem tzw. separatystów z Doniecka – wylicza w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Mateusz Piskorski.

3 lata spędził w areszcie były poseł Samoobrony

Problem w tym, że w momencie jego aresztowania art. 130 kodeksu karnego, który mówi o szpiegostwie, penalizował „udzielanie obcemu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej”. Dopiero w 2023 r. dopisano do tego artykułu paragraf, dotyczący prowadzenia dezinformacji.

– Nie jestem co prawda prawnikiem, a tylko skromnym politologiem, jednak mimo to słyszałem o zasadzie, że prawo nie działa wstecz – mówi nam Piskorski. – Gdyby skazano mnie za czyn, który w momencie popełnienia nie stanowił przestępstwa i mieścił się w ramach korzystania z konstytucyjnych praw wolności wypowiedzi, to oznaczałoby, że Polska nie jest państwem praworządnym – dodaje.

Start Piskorskiego z list Konfederacji Korony Polskiej zapowiedział już Grzegorz Braun

Piskorski nie jest jedynym, który ma wątpliwości co do zasadności postawionych mu zarzutów. W sumie spędził w areszcie trzy lata, w czasie których grupa robocza ONZ ds. arbitralnych zatrzymań zaapelowała do polskich władz o jego zwolnienie, wskazując, że zatrzymanie było niezgodne z przepisami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W staraniach o wypuszczenie Piskorskiego z aresztu wsparli go też m.in. Kornel Morawiecki, Janusz Korwin-Mikke, Piotr Ikonowicz i Grzegorz Braun.

Dziś Piskorski jest ważną postacią w otoczeniu tego ostatniego polityka, lidera Konfederacji Korony Polskiej. Braun od kilku miesięcy opowiada, kto może znaleźć się na listach jego partii do Sejmu w 2027 r. W grudniu ubiegłego roku na spotkaniu w Szczecinie pojawił się razem z Piskorskim. – Jest moim marzeniem, żeby właśnie tacy kandydaci szerokiego frontu gaśnicowego weszli do Sejmu – mówił Braun i dodawał, że jego celem jest „całkowita reaktywacja polityczna” Piskorskiego, czyli „podjęcie przezeń mandatu, który wcześniej sprawował”.

Będą to najpiękniejsze, najciekawsze, najbardziej obfitujące w indywidualności listy, na których zawsze się znajdą polscy państwowcy Grzegorz Braun o przyszłych listach wyborczych swojego ugrupowania

Jak zaznaczał Braun, „nie ma wyroku, który by pana posła pozbawiał praw wyborczych, czynnego i biernego”, więc może kandydować do Sejmu. I rzeczywiście, wyrok, który prawdopodobnie zapadnie w najbliższych miesiącach, będzie nieprawomocny. Sprawa ciągnie się od ośmiu lat nie only z powodu obfitego materiału dowodowego, ale też m.in. zmian w składzie sędziowskim. Trudno się także spodziewać, że wyrok uprawomocni się przed wyborami w 2027 r.

Oznacza to, że nawet po ewentualnym skazaniu Piskorski będzie mógł kandydować do Sejmu. Jego wyrok, nawet nieprawomocny, może mieć jednak duże znaczenie polityczne. Z naszych rozmów z politykami największych partii wynika, że obawiają się niedoszacowania sondażowego Konfederacji Korony Polskiej i będą chcieli atakować ją przed wyborami. Dotyczy to zwłaszcza PiS, które boi się utraty części elektoratu na rzecz Brauna. Zaś po skazaniu Piskorskiego dostanie do ręki mocny oręż.

– Piskorski będzie mógł być oficjalnie nazywany przez polityczną konkurencję agentem Putina. Da to dużą przestrzeń do atakowania Brauna i całej Konfederacji Korony Polskiej jako rzekomej partii ruskich szpiegów – prognozuje jeden z polityków związanych z otoczeniem Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego. Jego zdaniem po ewentualnym skazaniu Mateusz Piskorski tym bardziej będzie starał się zostać posłem, by uzyskać immunitet.

Obecnie Piskorski jest publicystą, związanym m.in. z „Myślą Polską”. W 2022 r. był tłumaczem pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy podczas spotkania z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, co wywołało szeroką dyskusję w mediach. Wypowiada się także dla białoruskich i rosyjskich mediów, przełożył również książkę proputinowskiego filozofa Aleksandra Dugina.

Czy za rok zasiądzie w ławach przy Wiejskiej? – Taką propozycję rzeczywiście złożył mi Grzegorz Braun, jednak do wyborów zostało jeszcze półtora roku, a w polityce jest to wieczność – mówi. I dodaje, że wyrok sądu w jego sprawie będzie „pewnego rodzaju testem”. – Testem, czy w Polsce przeważa opinia prawna, czy polityczna. Bo jeśli ta druga, oznaczałoby to, że nikt z nas nie może czuć się bezpiecznie w tym kraju – dodaje.