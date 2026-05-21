Informacja dotycząca głosowania ws. referendum pojawiła się w mediach społecznościowych Senatu.

Senat zdecydował ws. referendum prezydenta Nawrockiego. Są wyniki głosowania

„Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zaproponowanego przez prezydenta RP” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Za wyrażeniem zgody głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Za referendum byli jedynie senatorowie z PiS.

Aby doszło do rozpisania referendum zaproponowanego przez Karola Nawrockiego, wniosek prezydenta musiałaby poprzeć większość senatorów. Jako że większością w Senacie dysponuje koalicja rządząca, taki scenariusz był mało prawdopodobny.

Konstytucja mówi, iż prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna – konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum – wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów.

Jakie pytanie w referendum chciał zadać prezydent?

Na początku maja Karol Nawrocki poinformował, że składa do Senatu wniosek o rozpisanie referendum ws. polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Pytanie, które prezydent chciałby zadać w takim referendum miałoby brzmieć: „Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”.

Nawrocki podkreślił, że proponowane referendum „nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w zjednoczonej Europie”. – Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie – wskazał.

– Demokracja nie polega na tym, że obywatele jedynie dowiadują się o decyzjach – tylko na tym, że mają na nie wpływ. Demokracja wymaga, żeby obywatele decydowali o tym, w którą stronę idą sprawy państwa. Referendum jest najlepszym narzędziem realizacji tego celu – zaznaczał prezydent.

W ocenie Nawrockiego, wyrażenie przez Senat zgody na przeprowadzenie referendum byłoby wyrazem szacunku dla głosu obywateli, a brak zgody obywatele ocenią.

Karol Nawrocki przed wyborami krytykował Zielony Ład

Nawrocki wielokrotnie krytykował Zielony Ład jeszcze przed wyborami prezydenckimi, nazywając go „ekoszaleństwem”, zadeklarował też, że przeprowadzi referendum w sprawie jego odrzucenia. Zapowiedział też zorganizowanie w Warszawie międzynarodowego szczytu państw krytycznych wobec Zielonego Ładu.

W czasie kampanii Nawrocki popierał, choć dość zachowawczo, rozwój energetyki odnawialnej. Z dużo większym entuzjazmem wypowiadał się o polskim węglu, nazywając go „czarnym złotem” i przekonując, że należy „fedrować, wydobywać i rozwijać Rzeczpospolitą”. Podkreślał też, że rozwój kraju nie będzie możliwy bez elektrowni atomowych, z których pierwsza miałaby powstać w 2035 r., a kolejne 5 i 10 lat później, zaś do tego czasu należałoby wstrzymać wygaszanie elektrowni węglowych.