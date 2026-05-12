Karol Nawrocki w ubiegłym tygodniu poinformował, że składa do Senatu wniosek o rozpisanie referendum ws. polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Pytanie, które Nawrocki chciałby zadać w takim referendum brzmi: „Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”.

„Rzeczpospolita” w sondażu IBRiS zapytała, czy pytanie zaproponowane przez Nawrockiego jest tendencyjne, czy neutralne. Większość 57,9 proc. ankietowanych uznała pytanie za tendencyjne. Z kolei zdaniem 37,4 proc. respondentów pytanie jest neutralne.

Sondaż: Frekwencja w referendum Karola Nawrockiego byłaby za niska, by referendum uznać za wiążące

Tymczasem Wirtualna Polska w sondażu United Surveys by IBRiS spytała Polaków o to, czy wzięliby udział w referendum, które zaproponował Nawrocki, oraz – jeśli wzięliby w nim udział – jakiej odpowiedzi na zadane pytanie by udzielili.

74,1 proc. Tylu ankietowanych odpowiedziałoby „nie” na pytanie, które Karol Nawrocki chce zadać w referendum

Z sondażu wynika, że udział w referendum chciałoby wziąć 47 proc. badanych, z czego 37,7 proc. „zdecydowanie” wzięłoby udział, a 9,3 proc. „raczej” wzięłoby udział. 49,1 proc. ankietowanych zapowiedziało, że nie wzięliby udziału, z czego 30,5 proc. „zdecydowanie” nie głosowałoby w referendum. W referendum nie wzięłoby udziału 73 proc. wyborców koalicji rządzącej, z kolei 82 proc. wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem) w takim referendum zagłosowałoby.

Gdyby w referendum wzięło udział mniej niż 50 proc. uprawnionych, wówczas – zgodnie z konstytucją – jego wyniki byłyby niewiążące. Wyniki sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazują, że taki los groziłby referendum proponowanemu przez prezydenta Nawrockiego.

Wyborcy koalicji rządzącej głosowaliby w większości za realizacją polityki klimatycznej UE

Spośród tych, którzy wzięliby udział w referendum, 74,1 proc. wybrałoby odpowiedź „nie”, czyli odrzuciłoby politykę klimatyczną UE. Za jej realizacją byłoby 22,2 proc. ankietowanych.

O wyniku referendum przesądziłyby głosy wyborców opozycji i – w mniejszym stopniu – wyborców, którzy nie deklarują się ani jako wyborcy koalicji, ani jako wyborcy opozycji. Spośród wyborców opozycji „nie” odpowiedziałoby na referendalne pytanie 89 proc. (10 proc. odpowiedziałoby „tak”), z kolei spośród wyborców, którzy nie są ani wyborcami koalicji, ani wyborcami opozycji „nie” odpowiedziałoby 43 proc., „tak” – 57 proc.

Wśród wyborców koalicji rządzącej, którzy wzięliby udział w referendum, 59 proc. byłoby za realizacją polityki klimatycznej UE, przeciw byłoby 27 proc.

Ankietowani odpowiedzieli też na pytanie, czy – ich zdaniem – referendum w tej sprawie jest potrzebne. Na tak zadane pytanie 52,7 proc. respondentów odpowiedziało „nie”. Referendum jest potrzebne zdaniem 40,8 proc. ankietowanych.

Referendum za potrzebne uważa 80 proc. wyborców opozycji i jedynie 6 proc. wyborców koalicji rządzącej. Za niepotrzebne uważa je 80 proc. wyborców koalicji rządzącej i 17 proc. wyborców opozycji. Spośród tych, którzy nie identyfikują się jako wyborcy koalicji rządzącej ani opozycji, 26 proc. uważa referendum za potrzebne, a 53 proc. – za niepotrzebne.

Aby doszło do rozpisania referendum zaproponowanego przez Karola Nawrockiego, wniosek prezydenta musiałaby poprzeć większość senatorów. Jako że większością w Senacie dysponuje koalicja rządząca, taki scenariusz jest mało prawdopodobny.