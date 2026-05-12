W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes" między innymi:

Polacy odwracają się od alkoholu

W pierwszym kwartale 2026 r. Polacy wydali na alkohol ponad 11,5 mld zł, czyli blisko 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Jeszcze większy był spadek ilości sprzedanego alkoholu, który wyniósł 4 proc. – wynika z danych NielsenIQ. Zmniejsza się sprzedaż niemal wszystkich kategorii alkoholi, w tym whisky czy ginu, które jeszcze niedawno notowały dynamiczne wzrosty. Eksperci wskazują, że za zmianą stoją przede wszystkim rosnąca świadomość zdrowotna, aktywny styl życia oraz ostrożność konsumencka wynikająca z sytuacji gospodarczej. Na nowe trendy reagują sieci handlowe. Biedronka i Lidl ograniczają powierzchnie działów alkoholowych, jednocześnie zwiększając ofertę napojów bezalkoholowych i produktów 0 proc. Spadająca konsumpcja oznacza jednak również niższe wpływy do budżetu państwa z akcyzy.

Chiny beneficjentem kryzysu energetycznego

Przedłużający się konflikt w Zatoce Perskiej napędza globalny popyt na technologie związane z transformacją energetyczną. Rosnące ceny ropy zwiększają zainteresowanie samochodami elektrycznymi, a problemy z dostawami gazu przyspieszają inwestycje w odnawialne źródła energii. Największym beneficjentem tej sytuacji pozostają Chiny. Państwo Środka odpowiada dziś za około 60 proc. światowej produkcji aut elektrycznych, niemal 90 proc. produkcji paneli fotowoltaicznych oraz 75 proc. produkcji ogniw litowo-jonowych.

Bruksela chce ulżyć europejskiemu przemysłowi

Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie puli darmowych uprawnień do emisji CO2 na lata 2026-2030. Według szacunków europejskie firmy mogłyby dzięki temu zaoszczędzić nawet 4 mld euro. Decyzja jest odpowiedzią na rosnące problemy europejskiego przemysłu, który zmaga się z wysokimi cenami energii i kosztami systemu ETS. Część państw członkowskich domagała się nawet czasowego zawieszenia systemu handlu emisjami, jednak propozycję zablokowały kraje skandynawskie.

Spółki handlowe tracą na giełdzie

Jeszcze kilka miesięcy temu sektor handlowy był jednym z ulubieńców inwestorów. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wyceny takich firm jak Dino Polska, Żabka Group, Pepco Group czy Eurocash pozostają pod presją. Eksperci wskazują, że największym problemem pozostaje silna wojna cenowa pomiędzy sieciami handlowymi. Deflacja koszyka żywności oraz rosnąca konkurencja sprawiają, że największe podmioty zwiększają udziały rynkowe kosztem mniejszych graczy.

