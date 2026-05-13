Z sondażu wynika, że najwięcej głosów otrzymałoby ugrupowanie Donalda Tuska, ale bez partii Grzegorza Brauna nie można byłoby stworzyć stabilnej większości
Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w okresie od 8 do 10 maja wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) i wywiadów przy pomocy strony WWW(CAWI) na ogólnopolskiej grupie tysiąca osób.
Ankietowanych zapytano, na które ugrupowanie zagłosowaliby w wyborach do Sejmu, przedstawiono im przy tym listę ośmiu partii.
Najwięcej wskazań uzyskała Koalicja Obywatelska. Na formację kierowaną przez premiera Donalda Tuska chciałoby głosować 32,5 proc. respondentów, co oznacza wzrost poparcia o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem United Surveys by IBRiS.
Na drugim miejscu z wynikiem 24 proc. znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Partia byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego zanotowała spadek poparcia rzędu 0,5 pkt. proc.
Sondażowe podium zamyka Konfederacja, która mogłaby liczyć na 13,1 proc. głosów (wzrost o 0,5 pkt.). Największy wzrost poparcia (o 2,3 pkt. proc.) odnotowała czwarta w badaniu Konfederacja Korony Polskiej, czyli partia Grzegorza Brauna. Według sondażu, do Sejmu dostałaby się jeszcze Nowa Lewica (6,8 proc., spadek o 1,7 pkt. proc.).
Z badania wynika, że progu wyborczego nie przekroczyłyby dwie obecne partie koalicyjne oraz jedna opozycyjna: PSL (4,1 proc., spadek o 0,5 punktu), Razem (3,1 proc., spadek o 0,7 pkt.) oraz Polska 2050 (1,4 proc., wzrost o 0,3 pkt.). Odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało 5,9 proc. ankietowanych, o 0,4 punktu mniej niż w poprzednim sondażu.
Wirtualna Polska podała, że takie wyniki badania oznaczałyby (zastosowano kalkulator opracowany przez socjologa prof. Jarosława Flisa z UJ), że Koalicja Obywatelska miałaby w Sejmie 193 posłów, Prawo i Sprawiedliwość 138, Konfederacja 66, Konfederacja Korony Polskiej 39, a Lewica 24. Partie obecnie tworzące rząd (KO i NL) dysponowałyby więc 217 głosami, a większość w Sejmie zaczyna się od 231 mandatów. Większość mogłyby mieć PiS i obie Konfederacje (łącznie 243 posłów), o ile zechciałyby zawrzeć koalicję.
