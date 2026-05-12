W ciągu najbliższych kilku miesięcy Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec kilka tysięcy żołnierzy. „Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił (...) w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu” – tłumaczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Reklama Reklama

Niedługo po ogłoszeniu tej informacji prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany, czy żołnierze USA – wycofywani z Niemiec – mogą trafić do Polski lub innego państwa wschodniej flanki NATO. – Polska by tego chciała – powiedział. – Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Karolem Nawrockim – red.) – dodał. Amerykański przywódca przypomniał też, że przed wyborami prezydenckimi w Polsce udzielił poparcia Nawrockiemu, choć ten, w jego opinii, nie był faworytem. – To wielki wojownik, świetny facet. Bardzo go lubię. Więc to (przeniesienie żołnierzy z Niemiec do Polski – red.) jest możliwe – zadeklarował. Dopytywany, czy podejmie odpowiednią decyzję, Trump odparł: – Mogę.

Teraz do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki.

„Jesteśmy gotowi przyjąć żołnierzy”. Stanowcza deklaracja Nawrockiego w Rumunii

Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Rumunii – gdzie w środę weźmie udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki (B9) – poinformował, że 3 maja rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

– Oczywiście nie wiemy, jaka będzie decyzja pana prezydenta USA Donalda Trumpa – powiedział Nawrocki. – Jest zapowiedziana relokacja żołnierzy amerykańskich z Niemiec i każdy odpowiedzialny przywódca europejski – ja za takiego się uważam – powinien dokładać wszelkich starań, aby żołnierze amerykańscy pozostali w Europie – dodał.– Jeśli słyszymy informacje, że tuż przed taką decyzją jest prezydent Stanów Zjednoczonych, to powinniśmy, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszego regionu – a ja biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Polski – doprowadzić do sytuacji, w której ci żołnierze po prostu zostaną w Europie – zaznaczył prezydent.

– Wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, żeby przyjąć żołnierzy amerykańskich – stwierdził Nawrocki.

Zdaniem prezydenta przyjęcie żołnierzy z Niemiec nie jest działaniem wbrew zachodnim sąsiadom Polski. – Jest to odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo – ocenił Nawrocki, dodając, że byłoby to dobre dla Polski i państw zgromadzonych w formacie B9.

USA wycofują część żołnierzy z Niemiec

Niedawno Departament Obrony USA poinformował, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec kilka tysięcy żołnierzy. Później Donald Trump ogłosił, że redukcja obecności wojskowej USA w Niemczech będzie jeszcze większa, niż początkowo zakładano. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio zastrzegł jednak, że żadne decyzje w tym względzie nie zapadły.

Żołnierze USA w Europie (stan na 2025 rok) Foto: PAP

Prezydent USA sugerował również, że może dojść do wycofania amerykańskich żołnierzy z Włoch i Hiszpanii. – Dlaczego miałbym tego nie zrobić? Włochy w niczym nam nie pomogły, a Hiszpania była okropna, całkowicie okropna – powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym w Białym Domu.

Według danych amerykańskiego Departamentu Obrony, 31 grudnia 2025 r. w bazach na terenie Europy stacjonowało ponad 68 tys. żołnierzy Stanów Zjednoczonych, w tym 36,4 tys. w Niemczech, 12,6 tys. we Włoszech i 3,8 tys. w Hiszpanii.