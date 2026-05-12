We wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że stołeczny Urząd Stanu Cywilnego będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terenie Unii Europejskiej.

„Dziś dotarły do nas dokumenty w sprawie transkrypcji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlatego cieszę się, że na podstawie wyroku TSUE z listopada 2025 r. oraz kolejnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci, co do których sądy wydały już wyroki” – napisał na X prezydent Trzaskowski. – „Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC” – dodał.

Donald Tusk: To nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji

Do sprawy transkrypcji odniósł się też premier Donald Tusk. Przed posiedzeniem rządu stwierdził, iż państwo przez wiele lat w tej kwestii nie zdawało egzaminu. – Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału (Sprawiedliwości Unii Europejskiej – PAP) i Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym – stwierdził premier cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Jednocześnie Donald Tusk zaapelował do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o „jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia”, a do parlamentarzystów zwrócił się o jak najszybszą pracę nad przepisami ustawowymi.

Tusk zastrzegł przy tym, że decyzja o wydaniu rozporządzenia nie będzie otwarciem możliwości adopcji dla par jednopłciowych. – Żeby przeciąć wszelkie spekulacje, chcę podkreślić, że zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe to nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji. Tutaj będę, podobnie jak rząd i (...) także większość parlamentarna, jednoznaczny. Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji, czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe – podkreślił.