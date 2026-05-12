– Projekt przekażę przewodniczącym klubów z realistycznym założeniem, że prace legislacyjne nie ruszą w tej chwili. Jednak liczę, że w przyszłości będzie wykorzystany – przekazał „Rzeczpospolitej” senator Kazimierz Ujazdowski z klubu senackiego Trzeciej Drogi.

Projekt, przygotowany przez członka kończącej dziś swoją kadencję Krajowej Rady Sądownictwa, zakłada zmianę i dodanie do konstytucji szeregu przepisów, dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Zakładają one m.in. zmianę trybu wyboru sędziów TK oraz zakończenie kadencji sędziów, wybranych poprzednią metodą i zastąpienie ich nowymi.

Przepisy o Trybunale Konstytucyjnym. Senator Kazimierz Ujazdowski przedstawia projekt zmian w konstytucji

– Przedstawiam projekt odbudowy Sądownictwa Konstytucyjnego. Liczę, że w przyszłości pojawi się moment konstytucyjny i szansa na zakończenie destrukcyjnego sporu wokół TK oraz stworzenie instytucji odpornej na zawłaszczanie przez jedną ze stron politycznego sporu – napisał na swoim koncie w serwisie X (Twitter) senator Ujazdowski. Zachęcił jednocześnie do dyskusji nad projektem i zaznaczył, że wszystkie uwagi do jego zapisów są cenne.

Projekt zakłada zmiany, mające pomóc w rozwiązaniu prawnego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jednym z jego oblicz jest niepublikowanie orzeczeń TK przez obecny rząd od grudnia 2023 roku oraz wynikający z tego prawniczy spór o to, czy orzeczenia te obowiązują mimo braku publikacji. W projekcie senator Ujazdowski proponuje zmianę, która oddałaby publikowanie ich w urzędowych dziennikach w ręce prezesa Trybunału. Takie rozwiązanie uniezależniłoby skuteczność orzeczniczą TK od woli politycznej rządzących.

Kolejne przepisy dotyczą składu oraz trybu wyboru sędziów TK. Senator Ujazdowski proponuje 15-osobowy Trybunał Konstytucyjny, w którym po 5 sędziów wybierają kolejno Sejm, Senat i Prezydent RP. Bez zmian w projekcie pozostaje 9-letni okres urzędowania sędziego oraz zakaz ponownego wyboru na to stanowisko – senator proponuje jednak dodatkowy przepis, zabraniający wyboru na sędziego TK osoby, pełniącej w danym momencie funkcję posła lub senatora.

Dalsze przepisy regulują kwestię ślubowania sędziów TK: określona zostaje w nich treść ślubowania, a także okoliczność jego złożenia. Sędziowie wybrani przez Sejm składaliby ślubowanie przed Sejmem, wybrani przez Senat przed Senatem, a przez prezydenta – przed prezydentem.

z projektu Proponowana formuła ślubowania sędziego TK „Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.”



Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”

Jednocześnie odmowa złożenia ślubowania niezmiennie skutkowałaby zrzeczeniem się stanowiska przez sędziego. Ponadto, dodatkowy przepis zakładałby wydłużenie urzędowania sędziego TK do momentu objęcia urzędu przez następną osobę, co miałoby zapobiec powstawaniu wakatów orzeczniczych.

Kadencje sędziów TK do wygaszenia i wybór nowych? Projekt zmiany konstytucji

Oprócz zmiany przepisów konstytucji, ustawa senatora Ujazdowskiego zakłada także wygaszenie kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych na stanowiska poprzednią metodą. W ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej konstytucję, ich kadencje miałyby wygasnąć. Z kolei wyboru nowych sędziów dokonać miałyby Sejm i Senat nowej kadencji, nie tej samej, która zmieniła przepisy konstytucji. Ustawa zakłada także odpowiednie zawieszenie biegu terminów przedawnienia spraw, rozpatrywanych przez TK przed zmianą, tak, by mogły one być bez problemu rozpatrzone przez nowy Trybunał.