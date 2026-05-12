We wtorek odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie zainicjowanej wnioskiem posłów PiS dotyczącej zasad i trybu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zakwestionowane przepisy stanowią podstawę wyboru sędziów wybranych przez Sejm 13 marca 2026 r., jak i wszystkich pozostałych członków obecnego składu TK.

Reklama Reklama

Zdaniem wnioskodawców niezgodne z konstytucją miałoby być określenie procedury wyboru członków sądu konstytucyjnego nie w ustawie, lecz w Regulaminie Sejmu.

Trybunał rozpoznaje sprawę w składzie pięcioosobowym, gdzie przewodniczącym jest prezes TK Bogdan Święczkowski, sędzią sprawozdawcą jest wiceprezes TK Bartłomiej Sochański. Poza tym w skład wchodzą jeszcze Rafał Wojciechowski, Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski.

Z czego dwóch ostatnich ma status tzw. sędziów dublerów.

– Zwracamy uwagę na to, że w sprawie K 3/26 zachodzi konieczność wyłączenia z udziału w rozpoznawaniu sprawy co najmniej dwóch z pięciu członków składu orzekającego w tej sprawie, by zapewnić jej rozstrzygnięcie przez trybunał ustanowiony na mocy ustawy, bezstronny i niezawisły, zgodnie ze standardami Konstytucji RP, art. 6 ETPC oraz art. 19 ust. 1 akapit 2 TUE i art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – czytamy w piśmie, które tuż przed rozpoczęciem rozprawy złożyła w Trybunale Konstytucyjnym szóstka nowych sędziów (z czego tylko dwoje, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, zostało formalnie dopuszczone do pracy w TK, w przeciwieństwie do Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego)

Jak zwracają uwagę autorzy wniosku, udział w składzie orzekającym Piskorskiego i Wyrembaka sprawia, że ewentualne orzeczenie nie zostanie wydane przez sąd ustanowiony na mocy ustawy, bezstronny i niezawisły w rozumieniu Konstytucji RP, ETPC oraz prawa Unii Europejskiej.

– W tym względzie wskazujemy na relewantny i aktualny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 34/15, a także na wyrok ETPC z 7 maja 2021 r., Xero Flor przeciwko Polsce oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 grudnia 2025 r. w sprawie C-448/23 – wskazują sędziowie.

Ale to nie wszystko. Ich zdaniem należy rozważyć również wyłączenie ze sprawy (na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK) Bogdana Święczkowskiego, jako osoby, która wyraziła już pogląd co do kwestii, które mają być rozstrzygnięte.

Prezes TK powinien się wyłączyć

– Sędzia Bogdan Święczkowski w opublikowanej przez „Rzeczpospolitą” 17 kwietnia 2026 r. pt. „Bogdan Święczkowski: Jestem legalistą” stwierdził bowiem, wbrew orzecznictwu samego Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 34/15 i K 35/15), że wybrani przez Sejm 13 marca 2026 r. sędziowie nie są sędziami TK i że Trybunał Konstytucyjny składa się z 11 sędziów. Dodatkowo sędzia Bogdan Święczkowski, działając jako Prezes TK, zignorował a przez to naruszył wydane 5 maja 2026 r. przez ETPC wiążące i skuteczne zabezpieczenie (17392/26), na mocy którego właściwe władze publiczne mają powstrzymywać się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca 2026 r. – wskazują sędziowie.

Czytaj więcej Rzecz o prawie Ewa Szadkowska: Trybunalska zabawa trwa Kolejne tygodnie przynoszą nam kolejne zwroty akcji w sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego. To niesamowite, jak dużo działań można podjąć, by w p...

Pismo stanowi „stanowczy apel o samodzielne wyłączenie się ze sprawy K 3/26 przez Justyna Piskorskiego, Jarosława Wyrembaka i Bogdana Święczkowskiego”.

- Jeżeli apel o samodzielne wyłączenie nie okaże się skuteczny, prosimy potraktować nasze pismo jako wniosek sędziów Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK o wyłączenie z rozpoznawania sprawy K 3/26 Justyna Piskorskiego, Jarosława Wyrembaka i Bogdana Święczkowskiego w celu zagwarantowania orzekania Trybunału w prawidłowym składzie, a zawarte w nim argumenty jako uprawdopodobnienie przyczyn wyłączenia w rozumieniu art. 39 ust. 2 pkt 2 – piszą wnioskodawcy.