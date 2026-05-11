Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll podziękowali marszałkowi Czarzastemu za umożliwienie nowym sędziom TK złożenia ślubowania wobec Prezydenta RP w Sali Kolumnowej Sejmu. Jednak – zauważają - od tej uroczystości minęło kilka tygodni, a czwórka nowych sędziów tj. Marcin Dziurda, Agnieszka Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski – nie została dopuszczona do sprawowania urzędu. Pozbawia to ich wszelkich praw pracowniczych, m.in. wynagrodzenia, pomieszczeń do pracy, a w przypadku sędziów zamieszkałych poza Warszawą - także wsparcia w zakresie organizacji zakwaterowania w stolicy i przeniesienia centrum swoich spraw do Warszawy.

„Sytuacja taka nie może być dłużej tolerowana. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm RP, powołani do pełnienia jednych z najważniejszych funkcji w państwie, są zmuszeni do »koczowania« w budynku Trybunału, co odbywa się przy pełnej bierności, by nie powiedzieć obojętności innych organów państwa. Urąga to godności tych osób, wybitnych prawników, którzy porzucili swoje dotychczasowe stanowiska i zaangażowania zawodowe. Urąga to autorytetowi Rzeczypospolitej, w tym także Sejmu, który dokonał zgodnego z Konstytucją wyboru sędziów” - czytamy w piśmie przekazanym marszałkowi Czarzastemu.

Zdaniem jego autorów, sytuacja wymaga szybkiej i zdecydowanej interwencji. O taką interwencję byli prezesi TK zwrócili się marszałka Sejmu.

Byli prezesi TK nie wypili kawy z Bogdanem Święczkowskim

Przypomnijmy, że to nie pierwszy wyraz wsparcia nowych sędziów TK ze strony byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego i sędziów TK w stanie spoczynku. Pod koniec kwietnia prof. Ewa Łętowska, prof. Marek Safjan, prof. Andrzej Zoll, Jerzy Stępień, prof. Bohdan Zdziennicki i prof. Mirosław Wyrzykowski weszli do budynku Trybunału Konstytucyjnego w Alei Szucha w Warszawie. Ostrzegli obecnego prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, który nie dopuszcza do orzekania nowo wybranych sędziów, że jego działania są bezprawne.

Jak relacjonowało OKO.press, rozmowa trwała kilka minut. Prezes TK miał pretensje o niezapowiedzianą wizytę. Zapewniał, że ma nadzieję, że sytuacja nowych sędziów TK – których nie dopuszcza do orzekania – nie będzie trwała długo. Zaprosił przybyłych na kawę, jednak oni z zaproszenia nie skorzystali. Złożyli natomiast w gabinecie Święczkowskiego oświadczenie zawierające ocenę sytuacji jako rażące łamanie Konstytucji.

Prezes TK nie wykonał zabezpieczenia ETPCz

Przypomnijmy, że prezes TK Bogdan Święczkowski twierdzi, ich nie może dopuścić do orzekania czworga z sześciorga sędziów TK wybranych w marcu przez Sejm w identycznej procedurze, gdyż jego zdaniem nie złożyli oni ślubowania wobec Prezydenta RP, a tym samym nie został przez nich nawiązany stosunek służbowy.

Nie pomogła decyzja zabezpieczająca, którą wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka - nakazał, aby "odpowiednie władze powstrzymały się od utrudniania podjęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich", czyli dopuszczenie nowych sędziów do orzekania w TK. Bogdan Święczkowski uważa jednak, że orzeczenie jest bezskuteczne, gdyż do kompetencji ETPCz nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej ani wykonywanie zadań sądu pracy.