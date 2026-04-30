Prezes TK uważa, że wezwania są kolejną próbą podważania niezależności Trybunału.

„Taki charakter ma wzywanie pracowników Trybunału na przesłuchania przez prokuratora Andrzeja Piasecznego, delegowanego do Prokuratury Krajowej przez osobę nieuprawnioną. To forma zastraszania kierownictwa i pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Działania podejmowane przez prokuratora Andrzeja Piasecznego zmierzają do wywierania bezprawnego nacisku na konstytucyjny organ państwa, jego Prezesa i sędziów” - napisał Bogdan Święczkowski.

Wczoraj informowaliśmy, że wezwania w tej samej sprawie otrzymują także ludzie prezydenta Karola Nawrockiego, m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 21 kwietnia na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Jego przedmiotem są dwa zachowania. Pierwsze polegać ma na „ułatwieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. Ułatwienie to oparte ma być o budowanie przekonania, jakoby nieodebranie ślubowania przez prezydenta było zasadne i zgodne z prawem. Prokuratura stwierdziła, że w ten sposób miało dojść do działania na szkodę zarówno interesu prywatnego sędziów TK, jak i interesu publicznego.



Drugi badany przez Prokuraturę Krajową czyn to niedopełnienie ustawowych obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych „zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym”, czym mieli oni działać na szkodę interesu prywatnego sędziów TK oraz interesu publicznego. Prokuratura wskazała także na złośliwe i uporczywe naruszanie praw pracowniczych, mające polegać na niezapewnieniu czwórce sędziów Trybunału warunków pracy i wynagrodzenia, a także nieprzydzieleniu im spraw i niedopełnieniu formalności w związku z ich zatrudnieniem w TK. Prokuratura zakwalifikowała drugi z badanych czynów z art. 231 par. 1 kk w zw. z 218 par. 1a kk w zw. z art. 11 par. 2 kk (tj. zbieg nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika).