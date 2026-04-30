Zmiany w kodeksie pracy, które definiują staż pracy na nowo, weszły w życie 1 stycznia 2026 r. dla sektora publicznego. Z kolei w przypadku firm prywatnych nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 maja 2026 r.

Reklama Reklama

Zgodnie z nowymi przepisami do stażu wliczą się okresy:

służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Marszałkowskiej i Służbie Celno-Skarbowej,

prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy z osobą prowadzącą biznes,

zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

korzystania z ulgi na start,

pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

pracy zarobkowej (innej niż zatrudnienie) wykonywanej za granicą.

Więcej urlopu i inne korzyści

Rozszerzenie okresów wliczanych do stażu pracy może przełożyć się na nowe uprawnienia dla niektórych pracowników. Wiele osób przekroczy bowiem próg 10 lat stażu wymagany do uzyskania urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 zamiast 20 dni i zyska tym samym 6 dni urlopu więcej. Są też inne korzyści.

Dłuższy staż pracy może przełożyć się również na:

wyższy dodatek stażowy,

nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub wyższego jej poziomu,

dostęp ofert pracy, w których wymagany jest określony staż pracy,

dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę,

wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Jak zaznacza ZUS, nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Nie wpływają na prawo do emerytury ani na sposób obliczania jej wysokości.

Potrzebne jest zaświadczenie z ZUS

Do potwierdzenia okresów wliczanych do stażu pracy potrzebne jest zaświadczenie z ZUS. Wniosek o jego wydanie można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym Zakładu (eZUS).

Od 1 stycznia 2026 r. na eZUS jest dostępny „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodał w menu bocznym nowy kafelek, który prowadzi bezpośrednio do formularza wniosku USP.

Gdy odpowiedź na wniosek USP pojawi się na koncie w eZUS, ubezpieczony lub pełnomocnik otrzymuje informację. Jeśli ma włączone powiadomienia, otrzyma informację SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mobilnej mZUS – zgodnie z preferencjami ustawionymi w zakładce Ustawienia → Ustawienia subskrypcji. Jeśli osoba, która spodziewa się odpowiedzi na wniosek, nie ma takich ustawień, powinna regularnie logować się do eZUS i sprawdzać, czy decyzja lub zaświadczenie już tam czeka. ZUS zachęca więc do aktywowania powiadomień, aby na bieżąco otrzymywać informacje o nowych dokumentach.

Co ważne, zaliczeniu podlegają wszystkie udowodnione okresy, tzn. nie tylko okresy po wejściu w życie ustawy – tj. od 1 stycznia 2026 r., ale i wcześniejsze.