Polska w 2026 roku nie jest już tym samym „młodym wilkiem Europy”, którego celem było dogonienie Zachodu. W badaniu aż 52 proc. respondentów wskazało, że Polska osiągnęła sukces w ciągu ostatniej dekady.

Sukces Polaków jako narodu opiera się zarówno na stabilnych fundamentach systemowych, jak i sytuacji gospodarczej (38 proc.) czy politycznej (25 proc.), ale w istotnym stopniu także na tzw. miękkich zasobach społecznych. W tym kontekście szczególnie wyraźnie widać znaczenie wiary we własne możliwości, którą wskazuje aż 31 proc. badanych. Jest to jeden z najczęściej wymienianych czynników sukcesu narodowego, wyprzedzający wiele innych, bardziej tradycyjnych elementów rozwoju. Natomiast gotowość do podejmowania inicjatywy i działania, czyli czynnik nieodłącznie związany z wiarą w siebie oraz we własne możliwości, jako element kształtujący sukces narodowy Polaków została uznana za równie ważną co sytuacja polityczna. W dalszej kolejności respondenci wskazali na znaczenie edukacji oraz rozwijania kompetencji przyszłości (ok. 20 proc.), wsparcie dla innowacji i technologii (19 proc.) oraz budowanie współpracy i zaufania społecznego (18 proc.).

– Chcieliśmy sprawdzić, czy rozwój naszego kraju przekłada się na poczucie sukcesu wśród Polaków i czym jest dla nich sukces. Wyniki cieszą, bo pokazują, że jednym z czynników, który nas napędza w codziennym życiu, jest wiara w siebie. Jednocześnie widać, że samo pojęcie sukcesu wyraźnie się zmienia – Polacy coraz częściej patrzą na niego szerzej, także przez pryzmat zdrowia, relacji i poczucia satysfakcji z życia. To pokazuje, że wraz z rozwojem kraju dojrzewa również nasze podejście do tego, co naprawdę oznacza osiągnąć sukces – mówi Rafał Jakubowski, dyrektor obszaru komunikacji i doświadczenia marki w Erste Bank Polska.

Narodowa perspektywa pokoleniowa

Znaczenie wiary we własne możliwości jako czynnika wpływającego na sukces narodu częściej podkreślają przedstawiciele starszych pokoleń (45+), niezależnie od płci. Stabilność polityczna jest szczególnie istotna dla mężczyzn oraz najstarszych respondentów. Z kolei kobiety z pokolenia Z częściej niż ich rówieśnicy płci męskiej wskazują na znaczenie jakości edukacji oraz skłonności do działania jako kluczowych czynników sprzyjających sukcesowi.

Dla najmłodszej grupy badanych szczególnie istotne są dostęp do finansowania oraz aktywności mające na celu ułatwienie młodym ludziom startu w dorosłość. Milenialsi podkreślają natomiast znaczenie wsparcia przez państwo rozwoju innowacji i technologii. Co ciekawe, mimo wyraźnych oczekiwań wobec instytucji publicznych w zakresie wspierania innowacji, rozwoju technologii i młodego pokolenia siła instytucji publicznych znalazła się na ostatnim miejscu wśród czynników uznawanych za kluczowe do osiągnięcia narodowego sukcesu.

– Polacy postrzegają sukces przede wszystkim przez pryzmat własnej sprawczości – przekonania, że to ich działania, decyzje i inicjatywa realnie wpływają na przyszłość kraju. Jednocześnie widzą znaczenie współpracy, wsparcia młodego pokolenia oraz rozwoju innowacji i technologii. Tę potrzebę sprawczości i wspólnego działania dobrze oddają także oddolne inicjatywy społeczne, takie jak np. akcja Łatwoganga. Wyniki badania pokazują również, że sukces nie rodzi się w próżni: obok wiary we własne możliwości kluczowe są także stabilne i przewidywalne warunki polityczne oraz gospodarcze – komentuje Beata Kajcińska, przedstawicielka agencji analityczno-badawczej YOTTA.

Sukces krajowy, sukces indywidualny

Docenienie sukcesów narodu przekłada się też na docenienie swoich własnych, indywidualnych osiągnięć. Ponad połowa (53 proc.) badanych Polaków deklaruje, że osiągnęła sukces. Z kolei 37 proc. ma umiarkowane poczucie sukcesu, a tylko 11 proc. – niskie. Poczucie sukcesu, co jest pocieszające dla młodych, wyraźnie rośnie wraz z wiekiem i doświadczeniem życiowym. Wyniki badania pokazują wyraźnie, że nie bez znaczenia jest także czas, w jakim pracowaliśmy na realizację naszych życiowych planów. Sukces jest najsilniej odczuwany przez osoby bardziej dojrzałe i lepiej wykształcone. Należy jednak pamiętać, że młodsze pokolenia nadal budują swoje cele i w przyszłości również będą dążyły do odniesienia osobistego sukcesu. Starsze pokolenia częściej deklarują, że osiągnęły już swoje cele (pokolenie X – 59 proc., Baby Boomers – 67 proc.), podczas gdy młodsze osoby są jeszcze w trakcie ich realizacji (generacja Z – 35 proc.), co wynika z tego, na jakim etapie życia się znajdują, i faktu, że są, co oczywiste, na samym początku zdobywania większych i mniejszych życiowych szczytów. Również osoby z wyższym wykształceniem (58 proc.) częściej deklarują wysoki poziom poczucia osiągnięcia sukcesu niż osoby, których wykształcenie zakończyło się na poziomie podstawowym (43 proc.). Cieszy fakt, że nie ma znaczących różnic w odczuwaniu sukcesu w zależności od miejsca zamieszkania – jego wysoki poziom jest taki sam właściwie we wszystkich województwach, z wyjątkiem Małopolski oraz Śląska.

Definicja sukcesu indywidualnego

Co jednak oznacza sukces po polsku? Aż 76 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że sukces to dla nich nie tylko osiągnięcia zawodowe, ale także poczucie satysfakcji, szczęścia i stabilności finansowej, na które sami zapracowali. Jeśli chodzi o pojedyncze najczęściej podkreślane wskaźniki sukcesu, to na podium znalazły się zdrowie i dobra kondycja (51 proc.), poczucie szczęścia i satysfakcji z życia (49 proc.) oraz relacje rodzinne i bliskość (47 proc.). Jak ważne jest bezpieczeństwo – także to związane z pieniędzmi – widzimy przy kategorii stabilności finansowej, którą wskazało aż 45 proc. respondentów. Jeśli chodzi o różnice międzypokoleniowe, to najstarsze pokolenie częściej niż Gen Z i milenialsi łączy sukces ze zdrowiem i z bliskimi relacjami (mają świadomość ich kruchości). Dla kobiet sukces częściej niż dla mężczyzn oznacza zdrowie oraz poczucie szczęścia i satysfakcji z życia.

Przepis na własny sukces

Polacy jako czynniki wspierające osiąganie sukcesu najczęściej wskazują własne zasoby – przede wszystkim wytrwałość w dążeniu do celu (39 proc.) oraz dobrostan psychiczny i dbałość o siebie (38 proc.). Równie istotne jest wsparcie ze strony rodziny i bliskich (38 proc.), wzmacniające poczucie bezpieczeństwa i pomagające radzić sobie z wyzwaniami. W dalszej kolejności badani stawiają znaczenie gotowości do wysiłku i systematycznej pracy (29 proc.) oraz silnej motywacji (30 proc.), a także stabilnego zaplecza finansowego (30 proc.). Wyniki te pokazują, że sukces w oczach Polaków opiera się przede wszystkim na wewnętrznej postawie, w tym wytrwałości oraz chęci do działania, które stanowią jego fundament, a dopiero w dalszej kolejności na czynnikach zewnętrznych.

O BADANIU Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie n=1096 dorosłych Polaków. Analiza obejmuje postrzeganie sukcesu narodowego, ocenę potencjału Polaków oraz czynników sprzyjających osiąganiu sukcesu. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków (18+), na próbie n=1096 osób, zrealizowane zostało 16–19 marca 2026 r. metodą ankiety internetowej na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Badanie przygotowała agencja analityczno-badawcza YOTTA by Publicis Groupe.

Materiał Partnera: ERSTE BANK POLSKA