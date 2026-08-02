Pierwsze sygnały o możliwej awarii pojawiły się w niedzielę po godz. 9 Na portalu DownDetector zaczęła szybko rosnąć liczba zgłoszeń od klientów informujących o problemach z funkcjonowaniem systemu w sklepach Żabka. Po godz. 12 odnotowano już blisko 250 zgłoszeń.

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Problemy z płatnościami i nieprawidłowe ceny w sklepach Żabka

Jak podaje Onet, najwięcej informacji o utrudnieniach napływa z Poznania. Klienci informują, że podczas skanowania produktów na kasie wybrane artykuły otrzymują wysokie, przypadkowe rabaty, co uniemożliwia prawidłową finalizację zakupów.

Według relacji klientów awaria dotyczy zarówno systemu płatności, jak i naliczania cen produktów.

Zamknięte sklepy Żabka

Część ajentów zdecydowała się czasowo zamknąć sklepy do czasu usunięcia problemu. Do tej pory centrala Żabki nie wydała oficjalnego komunikatu dotyczącego awarii ani jej przyczyn.

Grupa Żabka konsekwentnie rozwija swoją działalność. W pierwszym półroczu 2026 r. otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca sieć liczyła blisko 13,1 tys. placówek, czyli o 10,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Celem spółki jest uruchomienie ponad 1,3 tys. nowych sklepów do końca 2026 r.