Z analizy danych wynika, że obniża się wiek sprawców wypadków na hulajnogach elektrycznych.
Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy nakładające obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby poniżej 16. roku życia poruszające się m.in. hulajnogami elektrycznymi.
Jak informuje Komenda Miejska Policji w Legnicy już w pierwszym dniu obowiązywania nowych przepisów na ulicy Piłsudskiego w tym mieście doszło złamania tych przepisów. Dwaj chłopcy w wieku 14 lat jechali na jednej hulajnodze elektrycznej. Poruszali się chodnikiem, choć obok przebiega ścieżka rowerowa. W pewnym momencie z impetem wjechali na przejście dla pieszych, przez które właśnie przejeżdżał samochód osobowy. Doszło do kolizji, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.
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Kierujący hulajnogą złamał przepis zabraniający przewożenia pasażera na e-hulajnodze. Natomiast 14-letni pasażer nie miał na głowie wymaganego kasku ochronnego. Policjanci ukarali jego mamę mandatem karnym w wysokości 50 zł (maksymalny wynosi 100 zł). Wobec kierującego hulajnogą sporządzono materiały dotyczące przewożenia pasażera oraz spowodowania kolizji drogowej, które zostały przekazane do Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.
Legnicka policja przypomina, że kask ochronny i jazda hulajnogą zgodnie z zasadami ruchu drogowego mogą zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom na drodze i poważnym obrażeniom ciała. Przypominamy również, że hulajnogą elektryczną, oprócz niektórych wyjątków, mogą poruszać się osoby, które ukończyły 13. rok życia i posiadają kartę rowerową lub stosowne prawo jazdy.
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