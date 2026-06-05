Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy nakładające obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby poniżej 16. roku życia poruszające się m.in. hulajnogami elektrycznymi.

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Jak informuje Komenda Miejska Policji w Legnicy już w pierwszym dniu obowiązywania nowych przepisów na ulicy Piłsudskiego w tym mieście doszło złamania tych przepisów. Dwaj chłopcy w wieku 14 lat jechali na jednej hulajnodze elektrycznej. Poruszali się chodnikiem, choć obok przebiega ścieżka rowerowa. W pewnym momencie z impetem wjechali na przejście dla pieszych, przez które właśnie przejeżdżał samochód osobowy. Doszło do kolizji, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Kierujący hulajnogą złamał przepis zabraniający przewożenia pasażera na e-hulajnodze. Natomiast 14-letni pasażer nie miał na głowie wymaganego kasku ochronnego. Policjanci ukarali jego mamę mandatem karnym w wysokości 50 zł (maksymalny wynosi 100 zł). Wobec kierującego hulajnogą sporządzono materiały dotyczące przewożenia pasażera oraz spowodowania kolizji drogowej, które zostały przekazane do Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.

Legnicka policja przypomina, że kask ochronny i jazda hulajnogą zgodnie z zasadami ruchu drogowego mogą zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom na drodze i poważnym obrażeniom ciała. Przypominamy również, że hulajnogą elektryczną, oprócz niektórych wyjątków, mogą poruszać się osoby, które ukończyły 13. rok życia i posiadają kartę rowerową lub stosowne prawo jazdy.