Plaga wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Posłowie zmieniają prawo

Posłowie wprowadzili zmiany w nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Podczas prac w sejmowej Komisji Infrastruktury przyjęto poprawkę, która podnosi minimalny wiek korzystania z hulajnogi elektrycznej do 13 lat.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dzieci do 10 lat mają zakaz poruszania się na hulajnogach elektrycznych (z wyjątkiem strefy zamieszkania, ale tylko pod opieką dorosłego), a nieco starsi – 10-18-latkowie, by z nich korzystać, muszą posiadać kartę rowerową. Osoby powyżej 18 lat nie muszą posiadać dokumentu uprawniającego.

Przypomnijmy, iż na podniesienie minimalnej granicy wieku dla użytkowników hulajnóg elektrycznych zdecydowała się niedawno Finlandia, gdzie wprowadzono prawo przewidujące kary dla rodziców za kierowanie takim pojazdem przez osobę poniżej 15 roku życia.

Dwukrotnie więcej wypadków z e-hulajnogami

W czerwcu na łamach rp.pl informowaliśmy, że tylko w tym roku doszło do blisko 450 zdarzeń z udziałem osób korzystających z elektrycznych hulajnóg. „To dwukrotnie więcej niż rok temu w analogicznym okresie, kiedy było ich 242. W ich efekcie 416 osób zostało rannych (w ubiegłym – 205), a cztery zginęły” – wskazywały dane Komendy Głównej Policji.