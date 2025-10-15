Plaga wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Posłowie zmieniają prawo

Aktualizacja: 15.10.2025 10:52 Publikacja: 15.10.2025 09:12
Foto: Adobe Stock
Posłowie wprowadzili zmiany w nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Podczas prac w sejmowej Komisji Infrastruktury przyjęto poprawkę, która podnosi minimalny wiek korzystania z hulajnogi elektrycznej do 13 lat.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dzieci do 10 lat mają zakaz poruszania się na hulajnogach elektrycznych (z wyjątkiem strefy zamieszkania, ale tylko pod opieką dorosłego), a nieco starsi – 10-18-latkowie, by z nich korzystać, muszą posiadać kartę rowerową. Osoby powyżej 18 lat nie muszą posiadać dokumentu uprawniającego.
Przypomnijmy, iż na podniesienie minimalnej granicy wieku dla użytkowników hulajnóg elektrycznych zdecydowała się niedawno Finlandia, gdzie wprowadzono prawo przewidujące kary dla rodziców za kierowanie takim pojazdem przez osobę poniżej 15 roku życia.
W czerwcu na łamach rp.pl informowaliśmy, że tylko w tym roku doszło do blisko 450 zdarzeń z udziałem osób korzystających z elektrycznych hulajnóg. „To dwukrotnie więcej niż rok temu w analogicznym okresie, kiedy było ich 242. W ich efekcie 416 osób zostało rannych (w ubiegłym – 205), a cztery zginęły” – wskazywały dane Komendy Głównej Policji.
Co więcej, to właśnie dzieci i nastolatkowie byli poszkodowani najczęściej: ich dotyczyła ponad połowa (łącznie 255, czyli 57 proc.) tegorocznych wypadków. W dodatku co trzeci dotknął dzieci w wieku 7–14 lat (ucierpiały w 154 zdarzeniach – chłopcy trzykrotnie częściej niż dziewczynki). Zaraz po nich największą poszkodowaną grupą są 15-17-latkowie (ich dotyczyło 101 wypadków; dla porównania: dorośli hulajnogiści w wieku 25–39 lat „zaliczyli” tylko 76 zdarzeń).
- Korzystanie ze ścieżek rowerowych – jeżeli są dostępne. W przypadku ich braku: jazda po jezdni z ograniczeniem do 30 km/h.
- Jazda po chodnikach – tylko gdy nie ma ścieżki rowerowej ani jezdni z ograniczeniem do 30 km/h. Prędkość należy dostosować do ruchu pieszych.
- Maksymalna dopuszczalna prędkość jazdy hulajnogą to 20 km/h.
- Pojazd musi posiadać światła przednie i tylne, odblaski, dzwonek i hamulec.
- Zabronione jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy.
- Hulajnoga przeznaczona jest tylko dla jednej osoby – przewożenie pasażerów jest niedozwolone.
- Zakaz holowania innych pojazdów hulajnogą.
- Przejścia dla pieszych należy pokonywać pieszo – prowadząc hulajnogę.
- Parkowanie musi odbywać się w sposób nieutrudniający ruchu pieszym – z zachowaniem minimum 1,5 m wolnej przestrzeni na chodniku.
- Jazda pod wpływem alkoholu jest zabroniona i traktowana jak w przypadku rowerów.
