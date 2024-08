Rowerem i hulajnogą elektryczną wszędzie nie wjedziesz. Co mówią o tym przepisy?

Czy rowerzysta może jechać chodnikiem czy jednak powinien ulicą, nawet w centrum miasta? Czy w tej kwestii ważny jest wiek rowerzysty?

Co do zasady, rowerzysta jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

Korzystanie z chodnika przez rowerzystę jest dozwolone wyjątkowo, gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów; a także wtedy, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Pamiętać jednak należy, że rowerzysta korzystający z drogi dla pieszych (w tym właśnie chodnika), jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.