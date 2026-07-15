Pieszy rzeczywiście ma pierwszeństwo na przejściu, ale jednocześnie ma obowiązek zachować szczególną ostrożność - przypomina Wojciech Pasieczny.
15 lipca obchodzimy Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. To nieformalne święto zostało zapoczątkowane przez internautów, aby zachęcić ludzi do odłożenia smartfonów na 24 godziny, odpoczynku od cyfrowego świata i skupienia się na relacjach w rzeczywistości.
W związku z tym dniem Instytut Spraw Obywatelskich zaapelował do Ministerstwa Infrastruktury o wprowadzenie nowego znaku ostrzegawczego – trójkąta z sylwetką osoby zapatrzonej w ekran telefonu. Pomysłowi towarzyszy propozycja kampanii „Podnieś głowę. Odłóż telefon. Przejdź bezpiecznie”.
Czy kolejny znak poprawi bezpieczeństwo? – Myślę, że większość specjalistów zajmujących się organizacją ruchu odpowiedziałaby: nie. Od lat mówi się, że mamy na drogach „znakozę”. Kierowcy dostają jednocześnie tyle komunikatów, że przestają je świadomie odbierać. W pewnym momencie człowiek nie jest już w stanie przetworzyć wszystkich informacji. Dlatego nie sądzę, żeby kolejny znak realnie zwiększył bezpieczeństwo – ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Wojciech Pasieczny, były szef sekcji wypadkowej stołecznej drogówki i biegły sądowy. – Tym bardziej że przepisy już istnieją. Mamy zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia na przejście dla pieszych, jeżeli ogranicza to możliwość obserwowania sytuacji na drodze. Wystarczyłoby ten przepis egzekwować – dodał ekspert.
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W jego opinii większy nacisk należałoby postawić na skuteczniejsze egzekwowanie przepisów i edukację niż na zmianę przepisów. – Pamiętam, że kilka lat temu w Warszawie przy przejściach dla pieszych malowano na chodnikach ostrzeżenia dla osób korzystających z telefonów i ludzie zwracali na nie uwagę. Ale tylko przez jakiś czas, bo tak działa psychika. Kiedy pojawia się coś nowego, reagujemy. Po kilku miesiącach przyzwyczajamy się i przestajemy to zauważać. To zresztą dotyczy nie tylko oznakowania. Mało kto pamięta, że w okresie międzywojennym mieliśmy zaledwie kilka znaków drogowych. A konkretnie pięć, i to wystarczało. Oczywiście ruch był wtedy nieporównywalnie mniejszy, ale pokazuje to pewną zasadę – bezpieczeństwa nie buduje się wyłącznie przez dokładanie kolejnych tablic – wskazał Wojciech Pasieczny.
Jednocześnie podkreślił, że problem istnieje i jest bardzo poważny. – Widujemy mnóstwo ludzi, zwłaszcza młodych, którzy idą z głową opuszczoną nad telefonem, ze słuchawkami na uszach i kompletnie nie obserwują otoczenia. Co gorsza, uwierzyli różnym pseudospecjalistom od ruchu drogowego, że na przejściu mają bezwzględne pierwszeństwo, a to nieprawda. Pieszy rzeczywiście ma pierwszeństwo, ale jednocześnie ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Nie wolno mu wejść bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd tylko dlatego, że znajduje się na pasach – podkreślił ekspert.
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