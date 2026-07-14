Autom w takim kolorze przepisy mówią „nie". Uważać trzeba szczególnie za granicą
Jak donosi portal Moto.pl, niemieckie przepisy dotyczące wyglądu zewnętrznego pojazdów są niezwykle rygorystyczne. U naszych zachodnich sąsiadów pewne modyfikacje są surowo karane.
Niektórzy kierowcy decydują się na chromowane lub lustrzane folie, które sprawiają, że karoseria wygląda jak wypolerowany metal. W Niemczech zastosowanie takiego zabiegu może być ryzykowne.
Jeśli słońce odbija się od takiej powierzchni w sposób mogący oślepić innych kierowców, policja ma prawo nałożyć mandat w wysokości około 135 euro oraz punkty karne. W skrajnych przypadkach funkcjonariusze mogą uznać pojazd za niebezpieczny i cofnąć jego dopuszczenie do ruchu.
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Kolejnym kontrowersyjnym trendem są lakiery pochłaniające światło, takie jak Vantablack czy Musou Black. Tego typu powłoki sprawiają, że kontury samochodu stają się niemal niemożliwe do dostrzeżenia – zwłaszcza po zmroku, we mgle czy podczas deszczu.
Niemieckie służby kategorycznie zakazują stosowania takich lakierów na drogach publicznych, ponieważ drastycznie ograniczają one widoczność auta. Choć w Polsce – jak zauważa Moto.pl – nie ma przepisów wprost zakazujących używania czerni typu „Vanta”, warto pamiętać, że każdy pojazd musi spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa. Jeśli auto będzie stwarzać zagrożenie, policjant może zakwestionować jego stan podczas kontroli drogowej lub badania technicznego.
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Niemieckie regulacje idą znacznie dalej. Ograniczenia dotyczą nie tylko kwestii lakieru:
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Choć polskie przepisy pozostawiają kierowcom nieco większą swobodę w personalizacji pojazdów, u nas również obowiązuje zakaz montowania świateł pojazdów uprzywilejowanych oraz wprowadzania innych kierowców w błąd oznaczeniami służb ratunkowych. Przednia szyba i przednie szyby boczne również w Polsce muszą spełniać określone normy przepuszczalności światła.
Granicą w obu krajach pozostaje bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jeśli tuning utrudnia innym widoczność samochodu lub oślepia innych kierowców na drodze, kontrola drogowa może zakończyć się karą.
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