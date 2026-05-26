Czerwony plus, zazwyczaj wyświetlany w formie linii tworzących krzyż równoramienny na czarnym tle, przypominający krzyż grecki, może zaskoczyć kierowców poruszających się po ulicach niektórych europejskich miast. Warto wiedzieć, co oznacza.

Czerwony plus na sygnalizatorze. Co oznacza?

Jak wyjaśnia portal moto.pl, czerwony plus pojawiający się na sygnalizatorze stanowi sugestię dla kierowców skręcających na skrzyżowaniu w lewo. Sygnalizator jest umieszczony po przeciwnej stronie skrzyżowania. Jeśli krzyż jest podświetlony, oznacza to, że auta jadące z naprzeciwka mają czerwone światło. Jest jego odbiciem, które widzą kierowcy poruszający się w drugą stronę. To dla nich sygnał, że można bezpiecznie skręcić w lewo. Kiedy znak gaśnie, na przeciwległym pasie włącza się zielone światło. Wykonując manewr skrętu w lewo, trzeba więc zachować ostrożność. Pomysł ten jest próbą rozwiązania problemu tzw. „pułapki lewoskrętu”.

Gdzie można spotkać „krzyż grecki” na skrzyżowaniu?

Znak przypominający grecki krzyż to sygnał stosowany w niektórych krajach Europy. Najczęściej można go spotkać we Francji. Występuje także w Szwajcarii i Belgii. Poza Europą jest stosowany w Kanadzie, w prowincji Quebec. Powoli jednak odchodzi się od tego rozwiązania ze względu na dążenie do standaryzacji międzynarodowej (sygnalizatorów kierunkowych), bardziej intuicyjnej dla kierowców z zagranicy, którzy nie znają lokalnych przepisów.

Czy w Polsce występuje sygnalizator z czerwonym krzyżem?

W Polsce czerwony krzyż na klasycznym sygnalizatorze nie występuje. Nad pasami o zmiennym kierunku ruchu może natomiast pojawić się sygnalizator S-4 w formie litery X. Oznacza on bezwzględny zakaz wjazdu na pas, nad którym się świeci.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, skręcając w lewo na zielonym świetle (sygnalizator S-1) należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom z naprzeciwka oraz pieszym na przejściu. Bezkolizyjny przejazd umożliwia sygnalizator ze strzałką kierunkową dla skrętu w lewo (sygnalizator S-3). Zielona strzałka warunkowa (sygnalizator S-2) zezwala na manewr, ale wymaga bezwzględnego zatrzymania pojazdu przed sygnalizatorem i ustąpienia pierwszeństwa pojazdom i pieszym.