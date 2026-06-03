W Europie czerwony, za oceanem niebieski. Dlaczego paszporty mają różne kolory
Paszport jest niezbędny do podróżowania poza kraje strefy Schengen. Podczas pobytu za granicą potwierdza naszą tożsamość i obywatelstwo. Nie wszędzie na świecie dokument ten wygląda jednakowo.
Na świecie paszporty najczęściej występują w trzech kolorach: niebieskim, czerwonym (bordowym lub burgundowym) i zielonym. Paszporty w krajach Unii Europejskiej mają kolor burgundowy. Barwa okładki została ujednolicona, by podkreślić wspólną tożsamość państw członkowskich. Jedynie Chorwacja ma paszporty w kolorze ciemnogranatowym. Przed dostosowaniem dokumentów do standardów Unii Europejskiej, Polska wydawała paszporty z granatową okładką.
Paszporty w czerwonych odcieniach wydawane są w kilkudziesięciu krajach, poza Unią m.in. w Szwajcarii, Serbii i Norwegii, a poza Europą w części krajów Ameryki Południowej, takich jak Boliwia, Ekwador, Kolumbia i Peru oraz w Azji, na przykład w Chinach, Filipinach czy Omanie.
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Niebieskie paszporty posiadają głównie obywatele Ameryki Północnej i Południowej, a także Australii. Dokumenty w tym kolorze są wydawane m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Brazylii, Argentynie czy Paragwaju. Do ciemnoniebieskiego koloru paszportu po wyjściu z Unii Europejskiej wróciła także Wielka Brytania.
Zielone paszporty spotkać można natomiast w krajach muzułmańskich – w Arabii Saudyjskiej, Pakistanie czy Maroku, a także w wielu państwach Afryki m.in. Nigerii, Senegalu, na Wybrzeżu Kości Słoniowej czy w Ghanie.
Jak wyjaśnia serwis Next Gazeta.pl, granatowe okładki paszportów charakterystyczne dla krajów Ameryki oraz Australii symbolizują ich przynależność do tak zwanego "Nowego Świata". W Stanach Zjednoczonych kolor nawiązuje do barw narodowych i symboliki amerykańskiej flagi.
Natomiast zielone paszporty, często występujące w państwach muzułmańskich, nawiązują do religii. W islamie kolor jest symbolem życia, dobrobytu i raju. Często występuje on również na flagach krajów muzułmańskich. W niektórych państwach afrykańskich kolor zielony odnosi się do przyrody i bogactwa naturalnego.
Bordowy paszport w Unii Europejskiej symbolizuje integrację i wspólną tożsamość. Najrzadziej występującym kolorem paszportów na świecie jest czarny. Taką okładkę mają dokumenty wydawane w Nowej Zelandii. Kolor ten nawiązuje do symboli narodowych i jest kojarzony z kulturą Maorysów.
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