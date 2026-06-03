Paszport jest niezbędny do podróżowania poza kraje strefy Schengen. Podczas pobytu za granicą potwierdza naszą tożsamość i obywatelstwo. Nie wszędzie na świecie dokument ten wygląda jednakowo.

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Paszporty w odcieniach czerwieni. W których krajach występują?

Na świecie paszporty najczęściej występują w trzech kolorach: niebieskim, czerwonym (bordowym lub burgundowym) i zielonym. Paszporty w krajach Unii Europejskiej mają kolor burgundowy. Barwa okładki została ujednolicona, by podkreślić wspólną tożsamość państw członkowskich. Jedynie Chorwacja ma paszporty w kolorze ciemnogranatowym. Przed dostosowaniem dokumentów do standardów Unii Europejskiej, Polska wydawała paszporty z granatową okładką.

Paszporty w czerwonych odcieniach wydawane są w kilkudziesięciu krajach, poza Unią m.in. w Szwajcarii, Serbii i Norwegii, a poza Europą w części krajów Ameryki Południowej, takich jak Boliwia, Ekwador, Kolumbia i Peru oraz w Azji, na przykład w Chinach, Filipinach czy Omanie.

Paszporty w kolorze niebieskim i zielonym. Gdzie można je spotkać?

Niebieskie paszporty posiadają głównie obywatele Ameryki Północnej i Południowej, a także Australii. Dokumenty w tym kolorze są wydawane m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Brazylii, Argentynie czy Paragwaju. Do ciemnoniebieskiego koloru paszportu po wyjściu z Unii Europejskiej wróciła także Wielka Brytania.

Zielone paszporty spotkać można natomiast w krajach muzułmańskich – w Arabii Saudyjskiej, Pakistanie czy Maroku, a także w wielu państwach Afryki m.in. Nigerii, Senegalu, na Wybrzeżu Kości Słoniowej czy w Ghanie.

Dlaczego paszporty mają różne kolory? Ich barwa ma znaczenie

Jak wyjaśnia serwis Next Gazeta.pl, granatowe okładki paszportów charakterystyczne dla krajów Ameryki oraz Australii symbolizują ich przynależność do tak zwanego "Nowego Świata". W Stanach Zjednoczonych kolor nawiązuje do barw narodowych i symboliki amerykańskiej flagi.

Natomiast zielone paszporty, często występujące w państwach muzułmańskich, nawiązują do religii. W islamie kolor jest symbolem życia, dobrobytu i raju. Często występuje on również na flagach krajów muzułmańskich. W niektórych państwach afrykańskich kolor zielony odnosi się do przyrody i bogactwa naturalnego.

Bordowy paszport w Unii Europejskiej symbolizuje integrację i wspólną tożsamość. Najrzadziej występującym kolorem paszportów na świecie jest czarny. Taką okładkę mają dokumenty wydawane w Nowej Zelandii. Kolor ten nawiązuje do symboli narodowych i jest kojarzony z kulturą Maorysów.