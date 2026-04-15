– Upraszczamy rzeczy, które do niedawna były skomplikowane. Paszport dla dziecka można dziś załatwić w mObywatelu – bez drukowania wniosków i stania w kolejkach. Wniosek w aplikacji jest w dużej części gotowy, bo dane uzupełniają się automatycznie, a zgoda drugiego rodzica to dosłownie kilka kliknięć. Tak powinny działać nowoczesne usługi publiczne – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Reklama Reklama

Z mObywatelem nie trzeba iść do fotografa

Jak przypomina resort cyfryzacji, dzieciom do 12. roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie. Należy na tym etapie wskazać, którego dziecka dotyczy wniosek. W przypadku opiekuna lub kuratora w usłudze pojawia się miejsce na załączniki, które dokumentują prawo do opieki nad dzieckiem. W aplikacji można też dodać gotowe zdjęcie paszportowe lub samodzielnie wykonać fotografię.

We wniosku o paszport znajduje się także miejsce na dodanie innych wymaganych załączników, w tym np. skanu zgody wyrażonej na piśmie poświadczonym przez notariusza lub orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica praw rodzicielskich.

Do wniosku w mObywatelu należy również dołączyć dowód wniesienia opłaty paszportowej, czyli potwierdzenie przelewu z banku. Numery rachunków do przelewu są dostępne na stronach urzędów i konsulatów, do których kierowany jest wniosek. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie danych i podpisanie wniosku profilem zaufanym. Po wysłaniu go użytkownik dostaje potwierdzenie w aplikacji.

Zgoda obojga rodziców już bez wizyty w urzędzie

Uzyskanie paszportu dla dziecka wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dotychczas dopełnienie tej formalności oznaczało osobiste stawienie się rodziców w urzędzie. Teraz tę formalność można w prosty sposób załatwić w mObywatelu.

Wystarczy, że rodzic składający wniosek wybierze opcję zgody za pośrednictwem mObywatela. Drugi rodzic wybiera z listy usług Załatw sprawę, następnie Paszport i Zgoda na paszport. Wskazuje rodzaj paszportu, na który się zgadza i dziecko, które ma otrzymać dokument. Dane rodzica oraz dziecka pobierane są z rejestru PESEL. Po sprawdzeniu danych i zaznaczeniu oświadczenia wystarczy podpisać wniosek podpisem zaufanym i wysłać go przez aplikację. W mObywatelu można również sprawdzić wyrażone przez siebie zgody oraz – w razie potrzeby – wycofać zgodę na paszport dziecka.

Wniosek o paszport dla dziecka do 12 r.ż. został przygotowany w taki sposób, żeby uwzględnić różne warunki prawne i sytuacje losowe. Dlatego mObywatel pozwala wybrać rodzaj paszportu – zwykły lub tymczasowy oraz wskazać miejsce jego odbioru – w kraju lub za granicą.

Co jest potrzebne, by wnioskować o paszport dla dziecka w mObywatelu

Nowe usługi są dostępne dla użytkowników, którzy potwierdzili swoją tożsamość dowolnym dokumentem, jak mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka. Wymagane jest także posiadanie aktywnego profilu zaufanego i skrzynki do e-Doręczeń.

W mObywatelu można nie tylko złożyć wniosek o paszport, ale też sprawdzić, czy dokument paszportowy jest gotowy do odbioru. Użytkownik zrobi to w usłudze Odbiór paszportu, wpisując numer wniosku.