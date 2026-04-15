Aplikacja mObywatel
– Upraszczamy rzeczy, które do niedawna były skomplikowane. Paszport dla dziecka można dziś załatwić w mObywatelu – bez drukowania wniosków i stania w kolejkach. Wniosek w aplikacji jest w dużej części gotowy, bo dane uzupełniają się automatycznie, a zgoda drugiego rodzica to dosłownie kilka kliknięć. Tak powinny działać nowoczesne usługi publiczne – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
Jak przypomina resort cyfryzacji, dzieciom do 12. roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni.
Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie. Należy na tym etapie wskazać, którego dziecka dotyczy wniosek. W przypadku opiekuna lub kuratora w usłudze pojawia się miejsce na załączniki, które dokumentują prawo do opieki nad dzieckiem. W aplikacji można też dodać gotowe zdjęcie paszportowe lub samodzielnie wykonać fotografię.
We wniosku o paszport znajduje się także miejsce na dodanie innych wymaganych załączników, w tym np. skanu zgody wyrażonej na piśmie poświadczonym przez notariusza lub orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica praw rodzicielskich.
Do wniosku w mObywatelu należy również dołączyć dowód wniesienia opłaty paszportowej, czyli potwierdzenie przelewu z banku. Numery rachunków do przelewu są dostępne na stronach urzędów i konsulatów, do których kierowany jest wniosek. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie danych i podpisanie wniosku profilem zaufanym. Po wysłaniu go użytkownik dostaje potwierdzenie w aplikacji.
Uzyskanie paszportu dla dziecka wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dotychczas dopełnienie tej formalności oznaczało osobiste stawienie się rodziców w urzędzie. Teraz tę formalność można w prosty sposób załatwić w mObywatelu.
Wystarczy, że rodzic składający wniosek wybierze opcję zgody za pośrednictwem mObywatela. Drugi rodzic wybiera z listy usług Załatw sprawę, następnie Paszport i Zgoda na paszport. Wskazuje rodzaj paszportu, na który się zgadza i dziecko, które ma otrzymać dokument. Dane rodzica oraz dziecka pobierane są z rejestru PESEL. Po sprawdzeniu danych i zaznaczeniu oświadczenia wystarczy podpisać wniosek podpisem zaufanym i wysłać go przez aplikację. W mObywatelu można również sprawdzić wyrażone przez siebie zgody oraz – w razie potrzeby – wycofać zgodę na paszport dziecka.
Wniosek o paszport dla dziecka do 12 r.ż. został przygotowany w taki sposób, żeby uwzględnić różne warunki prawne i sytuacje losowe. Dlatego mObywatel pozwala wybrać rodzaj paszportu – zwykły lub tymczasowy oraz wskazać miejsce jego odbioru – w kraju lub za granicą.
Nowe usługi są dostępne dla użytkowników, którzy potwierdzili swoją tożsamość dowolnym dokumentem, jak mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka. Wymagane jest także posiadanie aktywnego profilu zaufanego i skrzynki do e-Doręczeń.
W mObywatelu można nie tylko złożyć wniosek o paszport, ale też sprawdzić, czy dokument paszportowy jest gotowy do odbioru. Użytkownik zrobi to w usłudze Odbiór paszportu, wpisując numer wniosku.
