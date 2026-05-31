Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Waterloo w Kanadzie dają odpowiedź, jak antyoksydanty w diecie wpływają na ryzyko wystąpienia nowotworów układu pokarmowego. Wyniki opublikowano je w czasopiśmie "Journal of Theoretical Biology".

Wpływ witaminy C na działanie układu pokarmowego. Co ustalili naukowcy?

W ostatnich dekadach naukowcy obserwują stały wzrost spożycia azotanów i azotynów wśród mieszkańców Ameryki Północnej. Związki te znajdują się m.in. w peklowanym mięsie, a także w owocach i warzywach, uprawianych przy udziale zanieczyszczonej gleby i wody. Chociaż azotany pochodzenia naturalnego (z warzyw) odgrywają rolę w regulacji ciśnienia krwi i mogą wspierać układ krążenia, to w żołądku, podobnie jak azotyny, mogą ulegać reakcji chemicznej i tworzyć nitrozaminy, które według naukowców zwiększają ryzyko wystąpienia raka.

– Co najmniej od lat 90. badacze analizują powiązania między rakiem, a tymi związkami, uzyskując sprzeczne wyniki – powiedział dr Gordon McNicol z Uniwersytetu w Waterloo, główny autor badania. – Nasza praca sugeruje, że obecność witaminy C w diecie może pomóc wyjaśnić te niespójności – dodaje.

Naukowcy: Witamina C może ograniczać rakotwórcze działanie azotynów i azotanów w żołądku

Zespół badaczy stworzył matematyczny model ślinianek, żołądka, jelita cienkiego oraz osocza krwi, a następnie przeprowadził symulację, jak azotyny i azotany przemieszczają się po organizmie i zmieniają się w czasie.

„Model wykazał, że gdy w pożywieniu obecna jest również witamina C – na przykład w warzywach liściastych takich jak szpinak, które zawierają zarówno witaminę C, jak i azotany – może to prowadzić do zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka” - czytamy w komunikacie Uniwersytetu w Waterloo.

Z badania wynika również, że przyjmowanie suplementów z witaminą C po każdym posiłku może mieć umiarkowanie pozytywny wpływ na ograniczenie powstawania produktów nitrozowania, powiązanych z ryzykiem wystąpienia raka, pochodzących z azotynów i azotanów dostarczanych w diecie, takich jak te znajdujące się w produktach takich jak boczek czy salami.

Badania w sprawie witaminy C mogą stać się podstawą do przyszłych badań

Zdaniem naukowców, ich badania mogą stanowić istotne wsparcie dla przyszłych badań nad żywieniem.

– Praca ta stanowi mapę drogową dla przyszłych badań klinicznych i laboratoryjnych poprzez zidentyfikowanie kluczowych, wzajemnie oddziałujących na siebie czynników napędzających te potencjalnie szkodliwe reakcje chemiczne. Należą do nich: ekspozycja na azotyny, spożycie antyoksydantów, pory posiłków, warunki panujące w żołądku oraz aktywność mikrobiomu jamy ustnej – powiedziała dr Anita Layton z Uniwersytetu w Waterloo.

„Model ten może pomóc naukowcom w projektowaniu bardziej ukierunkowanych eksperymentów, skupiających się na tym, kiedy i u kogo proces nitrozowania zachodzi z największym prawdopodobieństwem” - dodają autorzy badań.