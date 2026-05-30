Od 1 kwietnia szpital nie ma podpisanej umowy na dostawę wody. To kolejne kłopoty skarżyskiej lecznicy, która z początkiem maja przestała leczyć część pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, o czym informowaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Chorzy musieli przenieść się do innego ośrodka, bo hurtownia farmaceutyczna nie chciała podpisać ze szpitalem umowy na dostawę trzech leków. Za tą decyzją stały obawy związane z uruchomionym przez placówkę postępowaniem restrukturyzacyjnym. Jednocześnie – mimo że 14 maja Sąd Najwyższy orzekł, że SP ZOZ nie ma zdolności restrukturyzacyjnej – szpital nie zamierza rezygnować z postępowania układowego.

Czytaj więcej

Szpital publiczny nie podlega restrukturyzacji tak jak firma. SN zdecydował
Ochrona zdrowia
Szpital publiczny nie podlega restrukturyzacji tak jak firma. SN zdecydował

Mieszkańcy dopłacą za wodę przez długi szpitala powiatowego?

– Mam wrażenie, że na tym szpitalu najbardziej zależy miastu – mówi „Rzeczpospolitej” prezydent Skarżyska-Kamiennej Aleksander Bogucki. Szpital, którego podmiotem tworzącym jest powiat, zalega ratuszowi ok. 0,5 mln zł podatków. Problemem dla magistratu są też niezapłacone faktury za wodę. Gmina Skarżysko-Kamienna jest większościowym udziałowcem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), a pakiet mniejszościowy należy do gminy Skarżysko-Kościelna. Jak podkreśla Bogucki, dalsze tolerowanie zadłużenia szpitala wobec spółki wodociągowej może doprowadzić do konieczności podniesienia opłat za wodę dla mieszkańców obu miast. – To rozwiązanie nieakceptowalne, biorąc pod uwagę, że szpital obsługuje pacjentów z całego powiatu, a nawet z południowej części województwa mazowieckiego – mówi prezydent Skarżyska-Kamiennej.

Obecnie szpital korzysta z dostawy wody oraz odprowadzania ścieków bez obowiązującej umowy. Choć generuje to znacznie wyższe koszty, pozwala jednak na zachowanie ciągłości pracy placówki. – Gdybyśmy zakręcili kurki, to doszłoby do ewakuacji szpitala. I później byłby problem na całą Polskę, że prezydent miasta doprowadził do ewakuacji szpitala – zauważa Bogucki.

Małgorzata Nosowicz, dyrektor szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej potwierdza, że zobowiązania wobec MPWiK przekraczają milion złotych. – Sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej jest trudna. Są problemy finansowe, są problemy z regulowaniem płatności, co zresztą stanowiło podstawę do wystąpienia z wnioskiem o przyspieszone postępowanie układowe – mówi „Rzeczpospolitej”. 17 marca Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o uruchomieniu tego postępowania.

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zdolności restrukturyzacyjnej SPZOZ wyznacza kierunek interpretacyjny

Problem z restrukturyzacją szpitali publicznych jest taki, że na postępowaniu mogą ostatecznie ucierpieć pacjenci. Dostawcy i kontrahenci SPZOZ mogą bowiem wycofać się ze współpracy z lecznicą z obawy przed tym, że ich wierzytelności zostaną później częściowo umorzone na skutek postępowania restrukturyzacyjnego. A stąd już tylko o krok od komplikacji dla pacjentów i ograniczania dostępności świadczeń.

Dokładnie taki scenariusz miał miejsce w Skarżysku-Kamiennej. Szpital musiał częściowo zrezygnować z programu lekowego SM, a pacjenci – przenieść się do innego ośrodka, bo hurtownia farmaceutyczna nie zdecydowała się podpisać z placówką umowy na dostawę kosztownych leków.

Czytaj więcej

System opieki zdrowotnej od wielu lat finansuje się w części szpitalnej, przede wszystkim kredytując
Ochrona zdrowia
Trwa dzika restrukturyzacja publicznych szpitali

Dyrektor szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej tłumaczy, że postępowanie restrukturyzacyjne miało na celu zawarcie układu z wierzycielami, czyli wypracowanie warunków, na jakich szpital mógłby regulować swoje zobowiązania – poprzez odroczenie terminów płatności, rozłożenie ich na raty lub umorzenie odsetek. – Nasze postępowanie jest w toku i czekamy na decyzję Sądu Rejonowego w Kielcach. Spis wierzytelności jest w trakcie przygotowania – mówi Nosowicz. Pytana o uchwałę SN z 14 maja, wskazuje, że samo orzeczenie Sądu Najwyższego o braku zdolności SPZOZ-u do restrukturyzacji nie może być uzasadnieniem do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, które prowadzi szpital.

– Wydana ostatnio uchwała Sądu Najwyższego wiąże niewątpliwie wyłącznie w tym postępowaniu, w którym zapadła – przyznaje mec. Karolina Kolary z Kancelarii BFP. I dodaje, że dotyczyła postępowania o zatwierdzenie układu, gdzie uczestnikiem był szpital w Lesku. – Nie ma bezpośredniego wpływu na inne postępowania restrukturyzacyjne wszczęte przez SPZOZ-y. Nie prowadzi i nie może prowadzić do automatycznego umorzenia tych postępowań – tłumaczy prawniczka. Jak dodaje, wniosek o umorzenie postępowania może ewentualnie złożyć sam dłużnik, czyli SPZOZ, jednak jeżeli tego nie zrobi, postępowanie będzie kontynuowane.

Kolary wskazuje jednak, że uchwała SN z 14 maja ma ogromne znaczenie dla wykładni przepisów prawa przez sądy, ponieważ wyznacza określony kierunek interpretacyjny. – W świetle jej treści dłużnicy, którzy zdecydują się na kontynuowanie postępowania, muszą się liczyć z ryzykiem – a w zasadzie, moim zdaniem, niemal z pewnością – że rozstrzygnięcia sądów wydawane w ich sprawach, które ewentualnie zmierzałyby w innym kierunku niż wyznaczony niedawną uchwałą Sądu Najwyższego, będą zaskarżane, a co za tym idzie, będą mogły zostać uchylane – wyjaśnia prawniczka. W praktyce – uzupełnia – oznacza to dla szpitali ponoszenie niemałych kosztów postępowania restrukturyzacyjnego przy jednoczesnym wysokim ryzyku, że postępowanie to nie przyniesie zamierzonego efektu – jeżeli na jego końcu okaże się, że sąd odmawia zatwierdzenia układu, uznając, że narusza on prawo.

Czytaj więcej

Ponad 90 proc. zbadanych przez ZPP szpitali w ubiegłym roku miało stratę na sprzedaży
Finanse w regionach
Samorządy rozmawiają z rządem o ochronie zdrowia. „Szpitale zaczynają się przewracać”

Szpitalowi grozi proces powolnego „zwijania się”

Jaka przyszłość czeka szpital w Skarżysku-Kamiennej, jeżeli sąd nie wyrazi zgody na głosowanie nad układem? – Będziemy się zastanawiać, jakie działania naprawcze możemy jeszcze podjąć, żeby ustabilizować sytuację. Na pewno szpital będzie zabiegał o kredyt konsolidacyjny, który pozwoliłby na uregulowanie tych najbardziej pilnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast to jest też kwestia rozmowy z ewentualnymi pożyczkodawcami, na jakich warunkach udzielenie takiego kredytu byłoby możliwe – mówi dyrektorka skarżyskiej lecznicy.

Czy szpital bierze pod uwagę zadłużenie się w parabankach? – Dzisiaj sytuacja jest na tyle trudna, że rozmawiamy z różnymi instytucjami – mówi Nosowicz. Placówka rozważa też połączenie z innymi szpitalami. – Analizowaliśmy opcję konsolidacji ze szpitalem MSWiA w Kielcach. Rozpatrujemy to także szerzej. Badamy możliwości konsolidacji również z innymi szpitalami, z bezpośredniego sąsiedztwa szpitala powiatowego w Skarżysku. Na tę chwilę nie zapadły żadne wiążące decyzje – informuje nas dyrektorka.

– Perspektywy na systemowe rozwiązanie problemu są obecnie nikłe, zwłaszcza po nieudanej próbie połączenia placówki ze szpitalem MSWiA w Kielcach. W efekcie, choć szpital jako podmiot leczniczy nie może ogłosić upadłości jak przedsiębiorstwo, to grozi mu proces powolnego „zwijania się” poprzez likwidację kolejnych oddziałów, aż do całkowitego wygaszenia jego działalności – podsumowuje prezydent Skarżyska-Kamiennej.