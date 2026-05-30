Wasabi (Eutrema japonicum) jest gatunkiem rośliny z rodziny kapustowatych rosnącym naturalnie w Azji. Uprawiane jest przede wszystkim w Japonii, Korei, Nowej Zelandii i na Tajwanie.

Wasabi: Wyjątkowa japońska przyprawa

Chrzan japoński sadzi się w miejscach zacienionych, na brzegach strumieni z czystą wodą. Aby móc zebrać obfite plony, trzeba zapewnić mu także odpowiednią temperaturę.

Wasabi od wieków znane jest ze swoich licznych dobroczynnych właściwości głównie bakteriobójczych i grzybobójczych. Ponadto wykazuje działanie pobudzające wydzielanie soków trawiennych oraz oczyszczające organizm z toksyn. Dostarcza błonnika, witaminy C oraz składników mineralnych. Dodatkowo jest to roślina niskokaloryczna o niewielkiej zawartości tłuszczu i umiarkowanej ilości węglowodanów.

Wasabi to jednak przede wszystkim jedna z najbardziej charakterystycznych azjatyckich przypraw. Jej kłącza służą do przygotowania popularnej pasty do sushi o ostrym smaku.

Farma wasabi niedaleko Radomia. Jedyna taka plantacja w Europie kontynentalnej

Wysokie wymagania związane z uprawą wasabi sprawiają, że jest ona wyjątkowo rzadko uprawiana poza Azją. Jedyna w Europie kontynentalnej plantacja wasabi znajduje się, jak informuje Rynek Zdrowia, w Polsce niedaleko Radomia. Mowa o rodzinnym gospodarstwie Wasabi Farm Poland o powierzchni 16 ha gruntów rolnych, którego początki – jak można przeczytać na jego stronie internetowej – sięgają 2014 r. Uprawiana jest w nim odmiana wasabi o nazwie daruma za pomocą tradycyjnej japońskiej metody sawa, której podstawą jest czyste środowisko i wyjątkowe podłoże.

Właściciele farmy podkreślają, że „[…] uprawa wasabi jest wyjątkowo nietypowa, a roślina wymaga specyficznych parametrów uprawy”. Dodają również, że „Ze względu na klimat warstwa wodonośna (żwir dolomitowy i wapienny) znajduje się na głębokości 12-15 cm, wszystko w lekkiej pochyłości. W warstwie wodonośnej płynie czysta, nieskażona woda. Dokładna technologia uprawy jest naszą tajemnicą”.

Nawet 1500 zł za kilogram wasabi

Trudności związane z uprawą chrzanu japońskiego wpływają na jego wysoką cenę. Kilogram wasabi, jak podaje Rynek Zdrowia, może kosztować nawet od 1200 do 1500 zł.

Serwis zwraca również uwagę, że dostępne w sklepach i restauracjach produkty określane jako wasabi w rzeczywistości zazwyczaj jedynie w niewielkim stopniu przypominają prawdziwy japoński chrzan. Różnią się od niego kolorem, konsystencją i smakiem.