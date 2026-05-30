Marcin Zagórski, rzecznik Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podczas briefingu prasowego ws. zatrzymań po fałszywych alarmach
„Kolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów – łącznie zatrzymano pięć osób, trzy z nich mają już zasądzony areszt” – napisał szef MSWiA. Dodał, że „intensywne prace policji trwają”, zaznaczył też, że „planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze”.
„Zero tolerancji dla przestępców” – zakończył wpis Marcin Kierwiński.
Kilka minut wcześniej Komenda Stołeczna Policji opublikowała informację dotyczącą kolejnego zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. „Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymali kolejną osobę w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia” – napisano na profilu KSP.
Policja wyjaśniła, że zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, podejrzany o wykonanie 18 maja dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112. Mężczyzna miał poinformować o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. „Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer” – napisano w komunikacie stołecznej policji.
Czytaj więcej
Sprawca fałszywego alarmu w domu rodziny prezydenta nie tylko znał adres wyłączony z ochrony SOP. Mógł też na bieżąco śledzić działania służb, któr...
Jak wyjaśniono, czynności „prowadzone były wielotorowo i wymagały ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP z Prokuraturą Okręgową w Warszawie”.
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wystąpił o zastosowanie wobec zatrzymanego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, do czego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa przychylił się.
Czytaj więcej
Stanisław Żaryn: „Kolejne osoby są ofiarami ataków, które wyglądają na spoofing. Sprawę wyjaśnia policja i prokuratura, ale (...) te działania wpis...
Wcześniej Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie o zatrzymaniu w tej sprawie dwóch innych mężczyzn – Bartosza R. oraz Wiktora Z. Obaj mężczyźni usłyszeli w sumie 33 zarzuty – poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas