„Kolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów – łącznie zatrzymano pięć osób, trzy z nich mają już zasądzony areszt” – napisał szef MSWiA. Dodał, że „intensywne prace policji trwają”, zaznaczył też, że „planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze”.

„Zero tolerancji dla przestępców” – zakończył wpis Marcin Kierwiński.

Kilka minut wcześniej Komenda Stołeczna Policji opublikowała informację dotyczącą kolejnego zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. „Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymali kolejną osobę w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia” – napisano na profilu KSP.

Kim jest zatrzymany ws. fałszywych alarmów bombowych?

Policja wyjaśniła, że zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, podejrzany o wykonanie 18 maja dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112. Mężczyzna miał poinformować o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. „Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer” – napisano w komunikacie stołecznej policji.

Jak wyjaśniono, czynności „prowadzone były wielotorowo i wymagały ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP z Prokuraturą Okręgową w Warszawie”.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wystąpił o zastosowanie wobec zatrzymanego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, do czego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa przychylił się.

Fałszywe alarmy bombowe

Wcześniej Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie o zatrzymaniu w tej sprawie dwóch innych mężczyzn – Bartosza R. oraz Wiktora Z. Obaj mężczyźni usłyszeli w sumie 33 zarzuty – poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa.