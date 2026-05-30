Bon senioralny ma pomóc rodzinom, które muszą godzić pracę zawodową z opieką nad starszymi rodzicami lub dziadkami. Świadczenie będzie przeznaczone dla osób po 75. roku życia, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i mieszkają we własnym domu albo mieszkaniu. Z programu nie skorzystają seniorzy przebywający na stałe w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce

Jak informuje Rynek Zdrowia, pod uwagę będzie brany także dochód seniora. Emerytura razem z dodatkiem pielęgnacyjnym nie będzie mogła przekroczyć 3410 zł brutto miesięcznie.

Co ważne, środki wypłacone w ramach świadczenia nie trafią bezpośrednio do seniora w gotówce. Będzie można wykorzystać je wyłącznie na usługi opiekuńcze i pomoc w codziennych czynnościach, takich jak robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, higiena, organizacja wizyt lekarskich czy załatwianie spraw urzędowych.

Ostateczna wysokość pomocy będzie zależała od indywidualnej sytuacji seniora oraz liczby godzin wsparcia, której potrzebuje. Za ocenę zakresu potrzeb będą z kolei odpowiadać pracownicy pomocy społecznej, którzy przeprowadzą wywiad środowiskowy.

Wniosek złoży dziecko albo wnuk seniora

Kolejną ważną informacją jest to, że o bon nie będzie wnioskował sam senior, lecz jego dziecko albo wnuk. Wnioskodawca również będzie musiał spełnić pewne warunki. Jednym z nich jest bycie aktywnym zawodowo. Chodzi bowiem o to, aby wsparcie trafiło faktycznie do osób, które łączą pracę z opieką nad starszym członkiem rodziny. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, będą oni musieli wykazać, że prowadzili działalność przez co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Pod uwagę będą również brane zarobki wnioskodawcy. W przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe przychód musi mieścić się w granicach od 3,5 do 6,7 tys. zł miesięcznie, z kolei w przypadku gospodarstw wieloosobowych limit wyniesie do 10 tys. zł miesięcznie. Pierwsze wnioski mają być przyjmowane od 1 września 2026 r.