Adam Niedzielski, w przeszłości dyrektor generalny w Ministerstwie Finansów oraz prezes NFZ, został ministrem zdrowia w 2020 r., zastępując na tym stanowisku Łukasza Szumowskiego. Z resortem pożegnał się w sierpniu 2023 r. w atmosferze skandalu.

Ministerstwo Zdrowia prowadziło wówczas działania wymierzone w internetowe portale do wystawiania recept. Ubocznym efektem tego działania miało być utrudnienie pracy wielu „stacjonarnym” lekarzom i placówkom. Jeden z lekarzy publicznie ogłosił, że nie był w stanie wypisać recepty żadnemu pacjentowi. W odpowiedzi minister Niedzielski napisał w mediach społecznościowych, że lekarz wypisał receptę na samego siebie. Sprawa stała się głośna, zachowanie ministra krytykowali przedstawiciele środowiska medycznego oraz opozycja. Adam Niedzielski podał się do dymisji, którą ówczesny premier Mateusz Morawiecki przyjął. Nowym ministrem zdrowia została Katarzyna Sójka z PiS.

Adam Niedzielski prawomocnie skazany. Wyrok za ujawnienie danych medycznych

Sprawa Niedzielskiego znalazła finał przed sądem. Prokuratura zarzucała byłemu ministrowi, że ujawnił „pozyskane z Systemu Informacji Medycznej dane osobowe o charakterze danych dotyczących zdrowia w postaci rodzaju przepisanych receptą leków, ustalonej osoby”, publikując w portalu X „wpis zawierający tak określoną informację, z którą to informacją zapoznał się w związku z pełnioną funkcją”, czym działał na szkodę interesu prywatnego osoby pokrzywdzonej. Dane te stanowić miały tajemnicę służbową, której ujawnienie było niedopuszczalne.

Proces dotyczył przekroczenia uprawnień. W grudniu 2024 r. Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Niedzielskiego na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Były minister odwołał się od wyroku. We wrześniu 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał jednak w mocy wyrok skazujący Niedzielskiego za ujawnienie wrażliwych danych lekarza.

Były minister zdrowia doradzał zadłużonemu szpitalowi w Mińsku Mazowieckim

Teraz nazwisko byłego ministra zdrowia znów pojawia się w mediach. W połowie maja pojawiły się doniesienia, że Adam Niedzielski doradza Szpitalowi Powiatowemu w Mińsku Mazowieckim. Sprawę nagłośniła radna powiatu mińskiego Alicja Cichoń (Koalicja Obywatelska), która zwróciła się do placówki z prośbą o dostęp do informacji publicznej, a następnie ujawniła, że w ciągu dziewięciu miesięcy szpital wypłacił Niedzielskiemu za doradztwo ponad 160 tys. zł. Szpital w Mińsku Mazowieckim jest zadłużony na ponad 70 mln zł. Były minister analizował sytuację finansową placówki i przygotowywał program naprawczy. Cichoń oceniła, odnosząc się do wynagrodzenia dla Niedzielskiego, że „takie wydatki są niezasadne”.

Portal Rynek Zdrowia uzyskał od szpitala w Mińsku Mazowieckim stanowisko w omawianej sprawie. „Współpraca z firmą doradczą Adam Niedzielski Doradztwo i Szkolenia dotyczyła analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej i organizacyjnej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim oraz przygotowania rekomendacji działań naprawczych, szczególnie w kontekście problemów z płynnością finansową, które placówka notuje od 2022 roku, oraz narastającego problemu niedoszacowania świadczeń medycznych przez NFZ” – czytamy. Z tekstu wynika, że opracowana została strategia, która ma doprowadzić do stabilizacji finansowej SPZOZ do 2028 roku. Cytowany przez Rynek Zdrowia szpital podkreślił, że trwają prace związane z analizą i uwzględnieniem uwag do przygotowanego dokumentu, a po zakończeniu tego etapu i zatwierdzeniu materiału zostanie on przedstawiony zarządowi powiatu.

Adam Niedzielski zakłada think tank. „Liczy się mierzalny efekt”

Tymczasem pod koniec maja Adam Niedzielski ogłosił, że zakłada think tank. „Moja droga zawodowa – od analityki w Najwyższej Izbie Kontroli, przez pisanie strategii w ZUS, zarządzanie finansami publicznymi w Ministerstwie Finansów po prowadzenie działalności doradczej na własny rachunek – nauczyła mnie, że w systemie publicznym liczy się mierzalny efekt” – napisał w mediach społecznościowych. „Te doświadczenia skłoniły mnie do myślenia o systemie opieki zdrowotnej opartym na danych, rzetelnych analizach i budowaniu kultury efektywności zaczynając od pojedynczych podmiotów medycznych a kończąc na całości systemu” – dodał.

Niedzielski przekazał, że zakładany przez niego think tank o nazwie Fundacja Promedeus będzie analizował dane w ramach projektu Drogowskaz, „przedstawiając opinie i komentarze, wskazując realne obszary poprawy efektywności”, prowadził badania i szkolenia, „przekazując kadrze menedżerskiej sprawdzone wzorce zarządzania”, a także wspierał projekty, które „realnie odciążają kadrę medyczną dzięki technologii”.

Był minister zdrowia Adam Niedzielski

Były minister poinformował, że zaprosił do współpracy w think tanku „ekspertów, którzy (...) systemy państwowe znają od podszewki”. Wśród wymienionych przez niego osób są m.in. były prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Mateusz Berger, były dyrektor Centrum e-Zdrowia Paweł Kikosicki, Krzysztof Saczka, w latach 2020-2024 p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ewa Krajewska, która pełniła stanowisko ministra zdrowia w trzecim, dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego.

